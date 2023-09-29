30 вересня — яке церковне свято, навіщо поливати поріг освяченою водою та чому не можна сваритися

Завтра, 30 вересня, в православному календарі день пам’яті святителя Михайла. Святитель Михаїл був першим митрополитом Київським і всея Русі, який прибув 989 року з Корсуні для хрещення князя Володимира і киян. Він проповідував християнську віру і заснував декілька монастирів, серед яких Михайлівський золотоверхий монастир у Києві та Межигірський монастир поблизу Вишгорода. Помер 992 року і був похований у Десятинній церкві, а потім його мощі були перенесені до Ближніх печер Києво-Печерської лаври. Він вважається святим і чудотворцем, а день перенесення мощей його святкують саме 30 вересня.

Церковне свято 30 вересня — день пам'яті священномученика Григорія

Священномученик Григорій був першим єпископом Вірменії, який проповідував християнську віру і страждав за неї від язичників. Він народився 257 року в родині парфянських царів Арсакидів, але покинув своє земне царство, щоб служити Богу. Він прибув до Вірменії разом з іншими місіонерами під час правління князя Тирдата, який був сином того царя, якого вбив батько Григорія. Тирдат засудив Григорія до в’язниці в глибокому колодязі, де він провів 15 років, молючись і довіряючи Богу. За цей час Бог зробив багато див через Григорія, і навіть вилікував Тирдата від хвороби, яка спала на нього за його жорстоке ставлення до християн. Тирдат покаявся і прийняв хрещення разом з усім народом Арменії. Григорій став першим митрополитом Вірменії і заснував багато церков і монастирів. Він помер 335 року і був похований у монастирі Ечмядзин, де збереглися його мощі.

Прикмети 30 вересня

Народні прикмети 30 вересня / Фото: Pexels

Журавлі вже відлетіли — зима прийде рано і буде холодною.

Якщо падає сніг, чекайте на те, що зима затримається.

Вранці на вікнах видно мороз — до приходу гостей.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна займатися серйозними справами, переговорами. Також краще відкласти підписання контрактів на іншу дату. В давнину вважали, що не можна сваритися, тому що цим накличите на себе неприємності. Заборонялося ходити в брудному одязі.

Що можна робити завтра

Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня потрібно полити поріг оселі освяченою водою, щоб захиститися від хвороб та злих духів. Намагайтесь робити побільше хороших справ, але не розповідайте про них нікому.

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