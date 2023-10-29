30 жовтня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня тим, хто дбає про благополуччя сім'ї

Завтра, 30 жовтня, в православному календарі день пам’яті Зиновія і Зиновії. Зиновій і Зиновія були братом і сестрою, які жили в III столітті в Каппадокії. Вони були християнами і роздали свою спадщину бідним. Зиновій став єпископом і мав дар лікувати хворих. Зиновія підтримувала його в його служінні. Вони обоє постраждали за свою віру під час гонінь на християн і були вбиті мечем.

Церковне свято 30 жовтня — день пам'яті апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Іуста і Артема

Апостоли від 70-ти Тертій, Марк, Іуст і Артема були одними з тих, кого Ісус Христос обрав і послав на проповідь.

Тертій був секретарем апостола Павла і написав за його диктантом послання до римлян. Він також служив єпископом в Іконії. Марк був одним з семи дияконів, яких обрали апостоли для служіння бідним. Він був сподвижником Петра і Павла і став першим єпископом Бізантію. Іуст був сином Іосифа Обліччя, який дав свою гробницю для поховання Ісуса. Він був єпископом Елефтерополя. Артема був єпископом Листри і отримав від Павла настави про добре управління церквою.

Прикмети 30 жовтня

Народні прикмети 30 жовтня / Фото: Pexels

Пішов дрібний сніг — чекайте на дуже холодну зиму.

Пташки почали співати на сході сонця — скоро прийдуть морози.

Пташка сіла на вікно — цілий рік в родині буде панувати щастя.

Що завтра не можна робити

Цього дня намагалися не сваритися з рідними, тому що сварка може затягнутися на довго і негативно вплинути на благополуччя сім'ї. Також не можна було відмовляти в допомозі тим, хто її у вас попросив — в майбутньому ви самі потрапите в таку ж ситуацію.

Що можна робити завтра

Щоб все вдавалося наші предки намагалися чітко спланувати всі справи. А ще вірили, що будь-яка поїздка цього дня принесе корисні знайомства і прибуток.

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