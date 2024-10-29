30 жовтня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб уникнути сварок

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. Зиновій був лікарем, відомим своєю добротою і милосердям. Він допомагав хворим і потребуючим, практикуючи медицину безкоштовно. Зиновія також відзначалася своєю благочестивістю та підтримкою християнської віри.

У часи гонінь на християн вони не злякалися переслідувань і відкрито проголошували свою віру. Обидва святих були заарештовані і піддані жорстоким катуванням, але залишалися вірними Христу. Відомо, що вони були страчені, ймовірно, у місті Ефесі. Їхня смерть стала свідченням їхньої відданості, і вони були канонізовані як святі мученики.

Прикмети 30 жовтня

Народні прикмети 30 жовтня / Фото: Unsplash

Головно щебечуть синиці до ясної погоди.

Вранці співають синиці — вночі буде мороз.

Домашні птиці ховають голову під крило до холоду.

Що завтра не можна робити

В давнину цей день називали Синичковим. Тому заборонялося ображати синиць. Вірили, що інакше на людину чекають нещастя та біди. Не можна нічого брати в борг — це до сварки з людиною, у якої ви взяли річ або гроші.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що молодим незамужнім дівчатам потрібно цього дня поїсти страви з заячим м'ясом. Це допоможе знайти нареченого найближчим часом.

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