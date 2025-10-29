Церковне свято 30 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 30 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. Святі Зиновій і Зиновія жили в III–IV століттях у місті Кіпр (за іншими джерелами — в Азії). Вони походили з благочестивої родини та з юних років прагнули повністю присвятити себе Христу.

Зиновій був священиком або ченцем, який проявив надзвичайну ревність у сповідуванні віри. Зиновія, його сестра, слідувала за братом у духовному житті і разом з ним прагнула безгрішного життя, молитви та служіння ближнім.

Вони відомі тим, що виховували дітей сиріт і займалися благодійністю, допомагаючи бідним та хворим. Їхня доброчинність і святість привернули увагу місцевої влади, яка, будучи язичницькою, почала переслідувати християн.

Реклама

Брата і сестру піддали тортурам і стратили за віру в Христа.

Прикмети 30 жовтня

Народні прикмети 30 жовтня / © unsplash.com

Яка погода на Зиновія, така буде і на початку зими.

Теплий день — на морозну і сувору зиму.

Сонячний ранок — сніг випаде пізніше; похмурий — на швидкий сніг.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями небажано лінуватися — це може призвести до матеріальних труднощів. Не можна ображати птахів або виганяти з дому синицю, якщо вона випадково залетіла, — це загрожує неприємностями та невдачами. Також слід уникати позичання грошей або прохання боргу.

Що можна робити завтра

У Синичкин день (як 30 жовтня часто називають в народі) особливо важливо пригостити птахів — це приносить у дім удачу та добробуту. А ті, хто старанно попрацює сьогодні, забезпечать собі дохід і стабільність у майбутньому.