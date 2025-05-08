Чим підживити редиску, щоб була великою

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Для того, щоб зібрати рекордний урожай редиски навіть з невеликої ділянки, досвідчені господарі рекомендують поливати її цим підживленням. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Сенсація», чим підживити грядку з редискою, щоб овочі виросли великими, соковитими та солодкими.

Чим треба обов’язково підживлювати редиску, щоб отримати утричі більший урожай

Редиска є на городі кожного українця, бо вже наприкінці травня можна готувати з неї смачні салати. Цей овоч швидко росте, невибагливий у догляді, але потребує правильного підживлення, інакше можна отримати гіркуваті, дрібні та сухі коренеплоди. А така проблема є наслідком недостатньої кількості поживних речовин та браку вологи у ґрунті.

Досвідчені городники наголошують, що зазвичай редиска не потребує спеціальних добрив, однак органіка допоможе їй сформувати великі, соковиті й солодкі плоди.

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Найефективнішим добривом для редиски вважається курячий послід. Щоб приготувати добриво, курячий послід треба розвести водою у пропорції 1:3 і дати настоятися упродовж трьох діб. Перед внесенням підживлення отриманий концентрат необхідно розвести водою у співвідношенні 1:10.

Ще одним гарним добривом для редиски буде деревний попіл. На 10 літрів води варто взяти 300 грамів попелу, ретельно перемішати і дати настоятися одну добу. Після цього грядки треба рясно полити цим настоєм.

Варто знати, що редиска не переносить надлишку вологи, хоча потребує регулярного поливу. Також ще одним важливим нюансом буде мульчування. Щоб у ґрунті залишалося достатньо вологи й на грядці з редискою не ріс бур’ян, можна використовувати мульчу — тирсу, солому, бур’ян тощо. Якщо дотримуватися цих простих рекомендацій, можна зібрати щедрий урожай великої, соковитої і смачної редиски.