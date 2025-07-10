Чому огірки гірчать / © pixabay.com

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Якщо ваші огірки гірчать, їх треба просто підживити цією простою органікою. Тоді овочі будуть солодкими, хрумкими та соковитими.

Чому огірки виростають гіркими і як це виправити

Причиною гіркоти в огірках часто стає речовина — кукурбітацин. Вона накопичується в плодах через спеку, пересихання ґрунту, різкі коливання температури та нестачу поживних речовин. Ця природна сполука має корисні властивості, однак якщо її забагато, вона псує смак огірків. Щоб огірки виростали смачними, їм потрібне правильне підживлення. Один з найефективніших і простих способів — використання деревного попелу. Про це пише ресурс «Добрі Новини».

Як використовувати деревний попіл для підживлення огірків

Для приготування натурального добрива знадобиться:

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300 грамів просіяної деревного попелу;

10 літрів теплої води.

Золу потрібно ретельно перемішати з водою, навіть якщо частина порошку не розчиниться повністю, вона все одно принесе користь. Осад можна використати додатково як підживлення під корінь.

Отриманим розчином необхідно поливати огірки під корінь вранці або ввечері. Після поливу рекомендовано розпушити ґрунт і замульчувати його, щоб зберегти вологу всередині. Далі підживлення можна проводити кожні 10–14 днів.

Чим ще підживити огірки, щоб не були гіркими

Перегній. Це органічне добриво вважається найкращим для городніх культур, адже поліпшує структуру ґрунту і насичує рослини необхідними речовинами для активного зростання.

Шкаралупа яєць, компост і шкірки бананів. Також можна додавати у ґрунт біля коренів огірків потовчену шкаралупу, вона містить кальцій і фтор, які зміцнюють рослини. А компост зі шкіркою бананів наситить ґрунт магнієм та фосфором, які необхідні огіркам для гарного смаку і рясного плодоношення.