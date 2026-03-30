Реклама

Завтра, 31 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Іпатія, єпископа. Про ранні роки життя святого Іпатія відомо небагато. Він народився у часи, коли християнська громада Волині зазнавала тиску зовнішніх викликів та внутрішніх випробувань. Від ранньої юності Іпатій прагнув до духовного вдосконалення, віддаючи себе молитві, посту та вивченню Святого Письма. Його чесноти та боголюбство звернули на нього увагу церковного керівництва, що згодом привело його до високого сану єпископа.

Як єпископ Іпатій відзначався особливою турботою про духовний і моральний добробут своєї пастви. Він ревно проповідував, наставляв священників та дбав про освітню діяльність при монастирях і парафіях. Його наставницька праця сприяла укріпленню церковної дисципліни та зміцненню віри серед мирян.

Святий Іпатій також проявив себе як побожний будівничий церковної спільноти: за його сприяння було відновлено низку храмів, засновано монастирі та організовано навчальні скрипторії для переписування та збереження церковних книг.

Реклама

Пам’ять святого Іпатія вшановується як приклад бездоганного служіння Христу і Церкві. Його життя — це зразок поєднання богословського знання, моральної чистоти та любові до ближнього. Відомо, що навіть після своєї земної кончини преподобний Іпатій продовжує бути духовним покровителем Волині та джерелом духовного натхнення для вірян.

Прикмети 31 березня

Якщо вітер сильний — буде холодний квітень.

Хмари пливуть високо і легко — найближчі дні будуть погожі.

31 березня ластівки вже в небі — весна буде теплою й ранньою.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто залишати безлад у домі: слід прибрати речі, вимити підлогу, і особливо звернути увагу на чистоту на столі та в раковині. Не рекомендується залишати брудний посуд і брати чи давати будь-які гроші чи речі в борг — це може принести неприємності або невдачу.

Що можна робити завтра

Цього дня православні звертаються до святого преподобного Іпатія з молитвами про зцілення тілесних і духовних недуг. Особливо моляться про здоров’я дітей, зцілення безпліддя та про достаток молока у жінок-годувальниць. День сприятливий для духовних практик, благих намірів і добрих справ у домі.