31 березня — яке церковне свято, чому цього дня не можна сидіти в темноті

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 березня, в православному календарі день пам’яті святого Іпатія Чудотворця. Святий Іпатій Чудотворець, єпископ Гангри, жив у I столітті і відомий своїми чудесами та духовним впливом. Іпатій був великим заступником у молитвах, особливо за зміцнення родинних зв’язків, здоров’я та щастя. Його життя та подвиги часто згадуються в переказах, і він особливо шанований в Абхазії. Іпатій Чудотворець також вважається покровителем дворянського роду Званба.

Прикмети 31 березня

Народні прикмети 31 березня / Фото: Pexels

Видно блискавку, але не чутно грому — чекайте на посушливе літо.

Вранці піднімається туман — до дощу.

Від самого ранку дощить — літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня не можна брати гроші в борг чи давати їх комусь, адже тоді весь рік проведеш в бідності. Також існувало повір'я, що в темну оселю в день Іпатія може увійти нечисть, тому намагалися добре освітлювати кожне приміщення.

Що можна робити завтра

Цього дня намагаються навести в оселі порядок, прибирають та миють підлогу. Перед сходом сонця обов'язково вмивалися, щоб очиститися від всього поганого. Вірили, що тоді хвороба не зможе розвинутися в організмі.

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