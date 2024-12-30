31 грудня — яке церковне свято, чому цього дня не варто носити чорний одяг

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 грудня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Меланії. Меланія Молодша народилася 383 року в Римі, у знатній християнській сім'ї. Її батьками були Валерій Публікола та Албина. Вона отримала чудову освіту і в ранньому віці вступила в шлюб із молодим патрицієм Пініаном. Незважаючи на те, що подружжя було заможним, вони вирішили вести життя в християнському смиренні та милосерді.

Після смерті двох своїх дітей Меланія та її чоловік вирішили присвятити життя служінню Богові. Вони роздали більшу частину свого величезного статку бідним, хворим та нужденним. Фінансували будівництво церков, монастирів і лікарень у Римі, Палестині, Єгипті та інших регіонах. Подружжя відправилося у паломництво до Святої Землі, де оселилося в Єрусалимі. Меланія жила аскетичним життям, проводячи дні в молитві, пості та служінні ближнім.

Заснувала жіночий монастир на Оливній горі біля Єрусалима, де стала духовною наставницею для багатьох жінок. Також сприяла заснуванню чоловічого монастиря, який став важливим осередком духовного життя. Меланія померла 439 року, залишивши після себе приклад смирення, віри та любові до ближніх.

Прикмети 31 грудня

Народні прикмети 31 грудня / Фото: Unsplash

Йде крупний сніг — скоро вдарять несильні морози.

Не хрумтить сніг під ногами — почнеться потепління.

Яка погода цього дня, таким буде липень.

Що завтра не можна робити

Не слід сідати за святковий стіл у чорному одязі, інакше протягом всього року доведеться носити траур. Також заборонено цього дня перераховувати дрібні гроші — будете ходити в боргах.

Що можна робити завтра

Святу Меланію вважають покровителькою жінок під час пологів. Їй моляться за легку вагітність та народження здорової дитини. Цього дня віряни сідають за святковий стіл. Це так звана "Щедра кутя".

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