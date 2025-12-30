Церковне свято 31 грудня / © unsplash.com

Завтра, 31 грудня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Меланії. Свята Меланія народилася близько 383 року в Римі у надзвичайно знатній та заможній сенаторській родині. Вона була онукою святої Меланії Старшої — також подвижниці та черниці, що істотно вплинуло на її духовне формування.

Змалку Меланія вирізнялася глибокою вірою, любов’ю до Святого Письма та прагненням до чистоти життя. Вона мріяла присвятити себе Богові, однак за тодішніми звичаями у 14 років була видана заміж за знатного юнака Пініана.

Подружжя Меланії та Пініана володіло величезними маєтками в Італії, Африці, Галлії, Іспанії та на Сході. Вони жили в достатку, але серце Меланії дедалі більше тягнулося до аскетичного життя.

Подружжя втратило двох дітей у ранньому віці — ці трагедії стали для Меланії духовним зламом і остаточним утвердженням рішення присвятити життя Христу. За взаємною згодою вони обрали шлях стриманості, молитви й служіння ближнім.

Меланія разом із чоловіком розпочала безпрецедентний акт милосердя. Їхні пожертви сягали таких масштабів, що сучасники називали Меланію «скарбницею милосердя Церкви». Через політичні заворушення й навалу варварів подружжя залишило Рим і вирушило до Святої Землі. У Єрусалимі Меланія заснувала жіночий монастир на Оливній горі, де стала ігуменею.

Після смерті Пініана Меланія ще більше поглибила своє чернече життя. Свята Меланія була добре освіченою, знала Святе Письмо, листувалася з видатними отцями Церкви, підтримувала православне вчення в часи богословських суперечок. Свята преподобна Меланія відійшла до Господа 31 грудня 439 року в Єрусалимі, маючи близько 56 років. За переказами, її кончина була мирною, сповненою молитви й духовної радості.

Прикмети 31 грудня

Якщо 31 грудня морозно й ясно, то й січень буде холодним і малосніжним.

Сніг на Меланію (31 грудня) віщує добрий урожай наступного року.

Східний вітер — передвісник снігопадів.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, цього дня слід бути особливо обережним із грошима та емоціями. Не варто ні давати, ні брати в борг — інакше можна «завантажити» себе борговими зобов’язаннями на цілий рік.

Також небажано перераховувати дрібні гроші, аби фінансовий потік не застряг на дрібницях. Відмовляти щедрівникам суворо заборонено — це нібито відлякує добробут від дому. Не слід і сідати за святковий стіл у чорному одязі, бо це може притягнути траур і смуток протягом року.

Крім того, сварки напередодні Нового року вважаються особливо небезпечними: якщо не помиритися до свята, конфлікт може тягнутися невиправдано довго.

Що можна робити завтра

Свята Меланія вважається небесною заступницею вагітних жінок та тих, хто готується до пологів. У цей день православні звертаються до неї з молитвами про легкі пологи та народження здорової дитини, а також про допомогу у складних і небезпечних моментах народження.

У Щедрий вечір прийнято накривати щедрий, багатий стіл, бо за народними повір’ями він символізує достаток і добробут на весь наступний рік. Особливе місце на столі займає кутя — нею пригощають усіх рідних та гостей. Вважається, що спільне пригощання кутею залагоджує суперечки, розв’язує образи і допомагає відновити мир із ворогами та непорозуміння.