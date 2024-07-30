31 липня — яке церковне свято, чому не можна в будинку виясняти відносини

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 липня, в православному календарі день пам’яті святого праведного Євдокима. Він був визначним християнським святим, що жив у IX столітті. Його життя є прикладом глибокої віри, доброчесності та служіння Богові. Ось деяка інформація про його життя:

Євдоким народився у побожній християнській родині. Його батьками були Василь та Євдокія, які виховали його у вірі та благочесті. З раннього дитинства Євдоким виявляв велике бажання до пізнання Священного Писання та духовного життя. Він відзначався розумом, скромністю та милосердям.

Євдоким служив при дворі візантійського імператора у високому становищі. Він був призначений воєначальником у Каппадокії, де відзначався справедливістю, чесністю та великою любов'ю до підлеглих. Незважаючи на свої високі посадові обов'язки, Євдоким завжди залишався вірним християнським принципам. Він постійно молився, постився, допомагав бідним та нужденним. Його життєвий приклад надихав багатьох людей до праведного життя.

Помер у молодому віці, близько 33 років. Його святість була визнана ще за життя, а після смерті його тіло залишалося нетлінним, що стало свідченням його праведності.

Прикмети 31 липня

Народні прикмети 31 липня / Фото: Unsplash

Сонячний день, але дятел голосно стукає по дереву — буде зміна погоди.

Кури відійшли далеко від курника — погода погіршиться.

Вуж виповз погрітися на дорогу — перед дощем.

Що завтра не можна робити

Забороняється їсти масну їжу, якщо ослухатися, то чекайте на біду. Не можна веселитися, сміятися, співати, тому що інакше доведеться багато плакати. Не варто виясняти відносини в будинку, нечиста сила може поселитися в ньому.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для весілля чи вінчання, але не для пропозиції руки і серця. Також вважається добрим знаком, якщо взятися за якусь важливу справу, вона точно буде мати позитивний результат.

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