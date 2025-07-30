Церковне свято 31 липня / © unsplash.com

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Завтра, 31 липня, в православному календарі день пам’яті святого праведного Євдокима. Святий Євдоким народився близько 820 року в місті Каппадокія (територія сучасної Туреччини) в знатній, багатій і глибоко християнській родині. Його батьками були Василій і Євдокія, відомі своєю побожністю та добродійністю. Вони виховали сина в дусі християнської віри, змалку прищеплюючи йому страх Божий і любов до чеснот.

З юних літ Євдоким виявляв незвичайну скромність, лагідність і доброчесність. Уникав марнославства, був слухняним батькам, допомагав бідним і поводився з усіма дуже просто. Відзначався цнотливістю, правдивістю, стриманістю, уникав світських розваг.

За імператора Феофіла Іконоборця (829–842), Євдоким був призначений намісником Харасіанської області (на сході Малої Азії). Незважаючи на свою юність, він з честю виконував обов’язки: був справедливим, чесним і милосердним управителем. Він не приймав хабарів, захищав знедолених, не допускав жорстокості й насилля. Його влада не зіпсувала, а ще більше укріпила в ньому дух смирення і любові.

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Святий Євдоким помер молодим, у віці близько 25 років (31 липня 825 року), під час перебування на посаді. Його тіло було поховане у печері, а згодом, за бажанням матері, перенесене до Константинополя.

Коли його труну відкрили, то тіло Євдокима виявилося нетлінним, що стало свідченням його святості. Від мощей почали звершуватися численні чудеса та зцілення.

Прикмети 31 липня

Народні прикмети 31 липня / © unsplash.com

Тихий і ясний день — до доброго врожаю пшениці та овочів.

Дощ із самого ранку — осінь буде вологою й затяжною.

Грім 31 липня — ще довго буде тепло.

Що завтра не можна робити

У день пам’яті праведного Євдокима слід утриматися від надмірностей у їжі та питті, бо перед початком Успенського посту серце й тіло мають бути чистими. Це — час внутрішнього приготування, а не тілесного задоволення.

Що можна робити завтра

Святий праведний Євдоким Каппадокійський шанується як небесний опікун родинного миру й злагоди. До нього звертаються з молитвами за добробут у домі, за щастя подружнього життя та здоров’я найрідніших. Його день сповнений особливої благодаті — вважається, що саме 31 липня Небо сприяє чистим і щирим шлюбам, даруючи молодятам міцну духовну основу для спільного життя.

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