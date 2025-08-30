Церковне свято 31 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 31 серпня, в православному календарі покладання пояса Пресвятій Богородиці. Свято бере початок із V–VI століття. Пресвята Богородиця мала свій пояс, який використовувала у повсякденному житті. Пояс став символом чистоти, благочестя, духовної сили та заступництва Божої Матері.

Згідно з переданням, апостол Фома отримав від Богородиці пояс як знак її небесної підтримки та чудесної допомоги в молитвах. Пізніше пояс став предметом особливого шанування, його зберігали в храмах, особливо у Візантії, і він часто використовувався для зцілення хворих і захисту від небезпек. Свято не належить до великих двунадесятих, але має особливе значення для духовного життя вірян.

Прикмети 31 серпня

Народні прикмети 31 серпня

Якщо 31 серпня ясне небо — осінь буде теплою та сухою.

Роса рясна і ранкова — осінь буде вологою.

Багато горобини та ягід на кущах — зима буде холодною і сніжною.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість цього дня застерігає від подорожей, відкладання дарунків і фінансових позик.

Що можна робити завтра

Цього дня люди звертаються до Богородиці з молитвами про оздоровлення душі та тіла, жінки просять про щасливу вагітність, здоров’я дітей і гармонію в родині. Також прийнято висловлювати щиру подяку Матері Божій за всі дари життя.