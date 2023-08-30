31 серпня — яке церковне свято, чому потрібно приділяти особливу увагу коням і кому молитися

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 серпня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Флора і Лавра. Святі мученики Флор та Лавр - це християнські святі, які відомі своєю вірою та стражданнями за християнську віру. Ця легенда пов'язана з ранніми часами християнства і зазвичай розповідається як оповідь про їхні мученицькі вчинки.

За легендою, Флор і Лавр жили у Римській імперії, де християнство переслідувалося. Ці двоє молодих людей прийняли християнство і стали вірити в Ісуса Христа. Вони відмовилися від поклоніння римським богам та імператору, що призвело до їхнього затримання та страждань.

За деякими версіями легенди, Флор і Лавр були братами. Їхні відмови від відмови від християнської віри призвели до того, що їх викрили і передали римським властям. Згідно з легендою, їх змушували відмовитися від віри, але вони лишалися невідступними.

Святі Флор і Лавр були піддані жорстокому покаранню, включаючи побиття та катування, але вони не зраджували своїх переконань. За легендою, їх намагалися переконати зробити жертву поклоніння римським богам, але вони відмовилися, заявивши, що служать тільки Богу Ісусу Христу.

Згідно з легендою, Флор і Лавр були вбиті через відмову відступити від своєї віри. Їхні тіла були віддані християнам, які поховали їх на честь їхньої мужності та віри.

Церковне свято 31 серпня — день пам'яті священномученика Еміліана

Священномученик Еміліан був одним з тих вірних, які віддано стояли за свою християнську віру під час періоду переслідувань, який настав за часів імператорів Максиміліана і Діоклетіана.

Відомості про життя та мучеництво священномученика Еміліана, хоча й обмежені, пролягли через різні християнські легенди та джерела. Зазвичай його згадують в контексті переслідувань християн, які були організовані римськими імператорами Максиміліаном і Діоклетіаном у III і IV століттях.

За легендою, Еміліан був священиком, який служив в християнській громаді під час жорстоких переслідувань. Він був відомий своєю вірністю та відданістю Христові. Під час часів, коли християнська віра була заборонена, а християни піддавалися переслідуванню, священник Еміліан не відмовився від своєї віри та не захотів поклонятися римським богам і імператорам.

Через свою відданість і непохитну віру, Еміліан був затриманий і підданий жорстоким катуванням, спрямованим на те, щоб змусити його відмовитися від християнської віри. Однак він залишався стійким у вірі і відмовився покинути Христа.

За легендою, священномученика Еміліана вбили через його незламну віру. Його мученицька смерть стала символом відданості Христу та віри в обличчі страждань. Його подвиг усіма способами підкреслював ту незламну рішучість, яку вірили християни в період переслідувань.

Прикмети 31 серпня

Народні прикмети 31 серпня / Фото: Pexels

Коні б'ють копитами і фиркають — чекайте на негоду.

Зоря має червоно-багряний відтінок — буде дощова та вітряна погода.

Якщо до 31 серпня не встигнете посіяти жито — наступний рік буде неврожайним.

Що завтра не можна робити

Цього дня категорично забороняється лихословити, лаятися, сваритися. А ще не можна працювати з кіньми, запрягати тварин у вози, ставити на них клеймо.

Що можна робити завтра

В давнину 31 серпня вважали днем коней, тому селяни всіляко вшановували цих тварин. Їм давали відпочити, а ще намагалися нагодувати різними смаколиками.

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