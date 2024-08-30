31 серпня — яке церковне свято, що зробити цього дня, щоб збулося найбільше бажання

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 31 серпня, в православному календарі Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Це важливе свято в православній церкві, яке відзначається 31 серпня. Згідно з переданням, після Успіння Пресвятої Богородиці її пояс був переданий апостолу Фомі, а згодом — перенесений до Константинополя, де став великою святинею.
Пояс Пресвятої Богородиці зберігається в декількох місцях, включаючи Ватопедський монастир на Афоні. Цей артефакт вважається чудотворним, особливо для жінок, які просять про допомогу у народженні дітей або зцілення.
Свято підкреслює віру в заступництво Пресвятої Богородиці перед Богом за всіх християн. Подія покладання Пояса нагадує вірянам про важливість її молитовного заступництва та її ролі як Матері Божої.
Прикмети 31 серпня
- На сході сонця туман — до безвітряного дня.
- Над головою пролітають лебеді — снігопади почнуться скоро.
- Жаби ховаються глибоко під водою — до сильного похолодання.
Що завтра не можна робити
Цього дня не слід починати подорожі, краще відкладіть далеку дорогу на іншу дату, тому що на вас в дорозі будуть чекати лише біди і небезпеки. Також забороняється сваритися, адже сварка затягнеться надовго.
Що можна робити завтра
Наші предки цього дня пекли пироги з брусницею. Коли відкушували шматочок, то обов'язково загадували найбільше бажання серця. Вірили, що тоді воно обов'язково збудеться.
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