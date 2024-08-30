31 серпня — яке церковне свято, що зробити цього дня, щоб збулося найбільше бажання

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 серпня, в православному календарі Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. Це важливе свято в православній церкві, яке відзначається 31 серпня. Згідно з переданням, після Успіння Пресвятої Богородиці її пояс був переданий апостолу Фомі, а згодом — перенесений до Константинополя, де став великою святинею.

Пояс Пресвятої Богородиці зберігається в декількох місцях, включаючи Ватопедський монастир на Афоні. Цей артефакт вважається чудотворним, особливо для жінок, які просять про допомогу у народженні дітей або зцілення.

Свято підкреслює віру в заступництво Пресвятої Богородиці перед Богом за всіх християн. Подія покладання Пояса нагадує вірянам про важливість її молитовного заступництва та її ролі як Матері Божої.

Прикмети 31 серпня

Народні прикмети 31 серпня / Фото: Unsplash

На сході сонця туман — до безвітряного дня.

Над головою пролітають лебеді — снігопади почнуться скоро.

Жаби ховаються глибоко під водою — до сильного похолодання.

Що завтра не можна робити

Цього дня не слід починати подорожі, краще відкладіть далеку дорогу на іншу дату, тому що на вас в дорозі будуть чекати лише біди і небезпеки. Також забороняється сваритися, адже сварка затягнеться надовго.

Що можна робити завтра

Наші предки цього дня пекли пироги з брусницею. Коли відкушували шматочок, то обов'язково загадували найбільше бажання серця. Вірили, що тоді воно обов'язково збудеться.

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