31 січня — яке церковне свято, чому не можна розповідати про дохід, підвищення на роботі чи плани

Завтра, 31 січня, в православному календарі день пам’яті святих дивотворників і безсрібників Кира та Івана. Кир і Іван були лікарями за професією, але вони не брали оплату за свої послуги. Вони зцілювали людей не лише від фізичних недуг, але й молилися за них, допомагаючи їм знайти віру та духовне здоров'я. У ті часи, коли медицина була далеко від того рівня, до якого ми звикли сьогодні, ці святі стали для багатьох надією і опорою.

Святі Кир і Іван прославились тим, що зцілювали людей від різноманітних хвороб — від простих недуг до тяжких фізичних страждань. Їхні молитви були сильними, і багато людей переживали дива. Вони не приймали грошей за свої послуги, тому й отримали звання "безсрібники". Вони вважали, що медицина — це дар Божий, і що Бог не потребує винагороди за свої дари. У своєму житті Кир і Іван проявляли глибоке християнське милосердя. Вони багато працювали для добра ближніх, зокрема намагалися поширювати християнське навчання та допомагали тим, хто страждав від різних бід.

На іконах святі Кир і Іван часто зображуються як лікарі, що тримають в руках медичні інструменти або лікують хворих. Вони іноді зображені у супроводі ангелів, що підкреслює їхні святість і божественну допомогу. Їхні життя і приклад служіння є натхненням для багатьох християн, які прагнуть допомагати іншим не лише матеріально, але й духовно, безкорисливо та з любов'ю.

Прикмети 31 січня

Народні прикмети 31 січня / Фото: pixabay.com

Відлига — буде дощове літо і поганий урожай картоплі.

Дрова шиплять, погано горять — прийде потепління.

На водоймах немає льоду — до ранньої весни.

Що завтра не можна робити

Цей день вважається несприятливим для переїзду, тому що в нове житло ви заберете з собою негаразди, біди і проблеми зі здоров'ям. Також не слід розповідати про плани на майбутнє, свій дохід або підвищення по роботі — в вас почнеться "чорна смуга" в житті.

Що можна робити завтра

Цей день в давнину вважався сприятливим для чаклунів і чаклунок. З ними намагалися не сваритися, щоб ті не наклали на людину пристріт. Селяни обходили льохи, перевіряли, скільки запасів залишилося.

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