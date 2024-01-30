31 січня — яке церковне свято, які народні традиції пов'язані з вогнем і чому

Завтра, 31 січня, в православному календарі день пам’яті святителя Микити. Святитель Микита починав свій чернечий та святительський шлях у Києво-Печерському монастирі, де його наставником був святий Антоній Печерський. Славився своєю мудрістю, добротою, чеснотою і любов’ю до Бога і людей. Він заснував багато церков і монастирів, підтримував освіту і культуру, захищав православ’я від іноземних впливів. Він також був великим дивотворцем, який мав дар пророцтва, цілителя і заступника в скрутну хвилину. Святитель Микита помер 1108 року.

Церковне свято 31 січня — день пам'яті мучеників-безсрібників Кіри і Іоана

Мученики-безсрібники Кіра і Іоан були лікарями, які лікували хворих безкоштовно, вірою в Ісуса Христа. Вони жили у III столітті в місті Александрія, де проповідували християнство і зцілювали душі і тіла людей. За часів переслідування християн під царем Діоклетіаном, їх заарештували і піддали жорстоким катуванням. Вони не зрадили свою віру і не припинили своє служіння, навіть у в’язниці. Вони також допомогли мучениці Афанасії і її трьом дочкам: Феодотії, Феоктисті і Євдоксії, які також визналися християнами і відмовилися від ідолопоклонства. Усі вони були засуджені до смерті і страчені мечем. Їхні мощі були поховані в одній могилі, де вони продовжували творити дива.

Їхнє життя і подвиги описані у житіях святих, які є жанром християнської літератури, що розповідає про життя, діяльність і чудеса святих людей. Житія мучеників-безсрібників Кіри і Іоана були написані у V-VI століттях на грецькій, латинській, коптській, грузинській, армянській та інших мовах. Вони містять багато цікавих подробиць про їхнє лікарське мистецтво, їхній вплив на народ, їхні стосунки з владою та іншими святими.

Мученики-безсрібники Кіра і Іоан вшановуються як покровителі лікарів, хворих і тих, хто страждає. Вони також є головними святими міста Менуфія в Єгипті, де знаходиться їхній храм. Вони мають багато ікон, на яких зображені з медичними атрибутами, такими як ножиці, пінцети, склянки, зілля тощо. Вони також часто зображені з мученицею Афанасією і її дочками, або з усіченою головою Івана Хрестителя, якого вони шанували як свого попередника і наставника.

Прикмети 31 січня

Народні прикмети 31 січня / Фото: Pexels

Яскраве полум'я в печі — до холоднечі.

Почути крик ворони — скоро прийде мороз.

Горобці почали утепляти гнізда — буде холод.

Що завтра не можна робити

Святителя Микиту в народі вважали захисником від пожежі, а тому більшість заборон та традицій були пов'язані саме з вогнем. Наприклад, у жодному разі не можна було з ним шуткувати, залишати без уваги. Також намагалися не покидати будинок цього дня, щоб захистити від нечистої сили та вогню. Будь-який скандал міг перерости у дуже серйозний, тому заборонялося сваритися.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня обов'язково проводили прибирання в оселі. Особливо важливо було підмести підлогу віником, змоченим у освяченій воді. Обов'язково також читали молитві від пожеж, звертаючись до святителя Микити.

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