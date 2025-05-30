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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
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31 травня — яке церковне свято, чому цього дня забороняється переїжджати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 31 травня

Церковне свято 31 травня / © Unsplash

Завтра, 31 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Єрмія. Він жив у I столітті, був учнем і послідовником Ісуса Христа, одним із 70-ти апостолів.

Він активно займався місіонерською діяльністю після вознесіння Сина Божого, проповідуючи в різних країнах, укріплюючи віру в Христа. Часто Єрмія терпів гоніння від язичників, але не здавався.

Святий апостол Єрмія прийняв мученицьку смерть за Христа, будучи страченим за проповідь Євангелія.

Церковне свято 31 травня — день пам’яті святого мученика Єрмея

Він жив в ІІІ-IV столітті, коли християни зазнавали серйозних переслідувань. Згідно з переказами Єрмея був дуже благочестивою людиною, сповідував християнство і виконував Божу волю.

Його заарештували за віру, але він відмовився зректися Христа. Мужньо Єрмея прийняв всі тортури, не зрадивши своєї віри. За це його було страчено.

Його смерть стала символом незламного духу і відданості Богу.

Прикмети 31 травня

Народні прикмети 31 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 31 травня / © unsplash.com

  • Грім чи гроза 31 травня — до прохолодного і дощового літа.

  • Дме сильний північний вітер — чекайте на похолодання.

  • Ясно та сонячно — в червні буде суха та тепла погода.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я застерігають від переїздів цього дня. Будь-яка спроба змінити житло може спричинити фінансові труднощі, проблеми на роботі і навіть негативно вплинути на здоров’я. Також не варто купатися, рибалити чи ходити до лісу, адже за старими віруваннями саме в цей час там бродять русалки, які можуть заманити людину і не відпустити.

Що можна робити завтра

До святого Єрма прийнято звертатися з молитвами про одужання та відновлення життєвих сил. Він підтримує людей у найважчі моменти та допомагає витримати життєві випробування. Цей день також сприятливий для добрих вчинків. Вважається, якщо допоможеш комусь (якщо не грошима, а навіть просто їжею чи речами), то це повернеться до тебе добробутом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
331
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