Завтра, 31 травня, в православному календарі Пресвята Трійця (П’ятидесятниця, Зелені свята). Основою для встановлення свята є подія, описана в Діяннях святих апостолів: на п’ятдесятий день після Воскресіння Христа апостоли зібралися разом і на них зійшов Святий Дух. Віруючі отримали дари духовної сили, мудрості та здатності проповідувати різними мовами. Ця подія відома як П’ятидесятниця і вважається народженням Християнської Церкви.

Саме після цього моменту апостоли вийшли до світу з проповіддю, яка стала основою поширення християнства. У богословському сенсі це також нагадування про те, що віра — це не лише знання, а й внутрішній досвід Божої присутності.

В українській культурі Свята Трійця тісно переплелася з дохристиянськими уявленнями про природу та весняне оновлення.

Сьогодні Свята Трійця залишається не лише релігійним святом, а й нагодою для внутрішньої зупинки, переосмислення цінностей і відновлення духовної рівноваги. Вона нагадує про важливість єдності — у родині, суспільстві та власному внутрішньому світі.

Церковне свято 31 травня — день пам’яті святого преподобного Єрмія і святого мученика Єрмея

Преподобний Єрмій у церковному переданні постає як подвижник, який присвятив своє життя молитві, посту та усамітненню. Його шлях — це шлях відречення від мирської метушні заради духовного вдосконалення та єднання з Богом.

Згідно з агіографічною традицією, преподобні подвижники подібного типу зазвичай:

залишали світське життя та майно

обирали усамітнене життя або чернечу спільноту

проводили час у молитві та духовному спогляданні

наставляли тих, хто приходив до них за порадою

Преподобний Єрмій постає як образ внутрішньої зібраності та духовної стійкості, людини, яка поставила служіння Богові вище за земні інтереси.

Святий мученик Єрмей належить до числа ранньохристиянських свідків віри, які зазнали переслідувань за відмову зректися Христа. У церковному переданні мученики — це ті, хто засвідчив свою віру не лише словами, а й власним життям.

Його подвиг, як і багатьох мучеників перших століть, пов’язують із періодами гонінь на християн у Римській імперії.

Прикмети 31 травня

Якщо 31 травня теплий і ясний день — літо буде спекотним і врожайним.

Дощ цього дня — до вологого, але родючого літа.

Різка зміна погоди — літо буде мінливим.

Що завтра не можна робити

День вважався невдалим для зміни місця проживання, адже це могло принести фінансові труднощі та нестабільність. Також не рекомендували братися за важку фізичну роботу — у народі казали, що всі зусилля можуть виявитися марними або не дати очікуваного результату.

Що можна робити завтра

У народній традиції Єрму називали Розпрягальником і Бобівником. У цей день висаджували боби, а також особливо дбали про коней: їх доглядали, купали та щедро годували, аби тварини набиралися сили.

