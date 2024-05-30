31 травня — яке церковне свято, які біди накличе переїзд на нове місце проживання

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 травня, в православному календарі день пам’яті апостола від 70 Єрми. Єрма жив у I столітті і був активним в перші десятиліття після вознесіння Ісуса Христа. Про його життя відомо небагато. Ймовірно, Єрма походив з Риму або з його околиць. Деякі джерела свідчать, що він був рабом, який згодом отримав свободу.

Існують свідчення, що Єрма був сучасником апостола Павла і міг бути його учнем. Єрма активно проповідував християнство серед язичників, допомагаючи засновувати ранні християнські громади. Одним з найбільш відомих аспектів життя Єрми є його авторство "Пастиря", твору, який став одним з найважливіших текстів раннього християнства. "Пастир" є алегоричним текстом, який складається з трьох частин:

Видіння: Єрма описує п'ять видінь, які він мав, у яких йому відкриваються різні моральні та духовні істини. Заповіді: У цій частині містяться 12 заповідей або моральних настанов, які Єрма отримав від ангела. Притчі: Заключна частина складається з десяти притч, які підкреслюють важливість покаяння, віри та морального життя.

Прикмети 31 травня

Народні прикмети 31 травня / Фото: Unsplash

Багато коників-стрибунців — буде засуха.

Ввечері на траві немає роси — чекайте на дощ.

Вранці сильний туман — до великого урожаю грибів.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна переїжджати на нове місце проживання. Це може причинити проблеми з фінансами, похитнути здоров'я та погіршити стосунки на роботі. Не можна нікого лякати, тому що в душі у людини поселиться страх та відчай.

Що можна робити завтра

В давнину вважалося, що сни, які наснилися в ніч проти 31 травня — віщі. Якщо жінці сниться вагітність, отже, на неї чекає будь-яке багатство. Побачене уві сні краще сприймати буквально, в ньому немає таємного підтексту.

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