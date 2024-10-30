31 жовтня — яке церковне свято, про що в жодному разі не можна просити цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших.

Святий Стахій, вважається одним із 70 апостолів. Він, за традицією, проповідував у різних регіонах, включаючи Фракію і Віфінію. Його діяльність пов'язана з багатьма чудесами та зціленнями, які він вчиняв у ім’я Христа.

Святий Амплій, також один із 70 апостолів, згадується в посланні святого Павла до Римлян (Рим. 16:8). Його життя та діяльність пов'язані з Римом, де він, за легендою, проповідував і створював перші християнські громади.

Серед інших апостолів, які виконували подібні місії, були Варнава, Тимофій та Тит. Вони активно поширювали вчення Христа, засновували церкви і підтримували громади.

Церковне свято 31 жовтня — день пам'яті святого мученика Епімаха

Епімах, за традицією, був простим християнином, можливо, служителем або єпископом. Він жив у часи правління імператора Діоклетіана, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань.

Історії про його життя свідчать про те, що Епімах був арештований за свою віру. Він відмовлявся зректися Христової віри, незважаючи на тортури та загрози. Після численних мук він був страчений, ставши мучеником за віру. Його мучеництво стало прикладом стійкості та вірності Христу.

Прикмети 31 жовтня

Народні прикмети 31 жовтня / Фото: Unsplash

Ясна і сонячна погода — найближчі дні будуть вітряними.

Заспівали снігурі — до швидкого приходу зими.

Сонце сідає за хмару — чекайте на опади.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється сваритися, тому що інакше це закінчиться неприємностями. Не можна давати гроші в борг — їх не повернуть. Не рекомендується просити друзів чи знайомих допомогти з роботою — це призведе до біди.

Що можна робити завтра

Щоб притягнути позитив і щастя в своє життя, візьміть зелену нитку і носіть її весь день в кишені.

Читайте також: