31 жовтня — яке церковне свято, чому не можна піднімати ґудзик та витрачати знайдені гроші на себе

Завтра, 31 жовтня, в православному календарі день пам’яті преподобних Спиридона і Никодима. Преподобні Спиридон і Никодим були ченцями Києво-Печерського монастиря, які жили у XII столітті. Вони служили Богу, випікаючи просфори для богослужінь. Вони були простими і смиреними людьми, які мали дар чудотворення. Їхнє життя та подвиги описані в книзі “Житія святих” та в інших джерелах. Їхні мощі спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Вони є прикладом глибокої віри, покори та любові до Бога і ближнього.

Церковне свято 31 жовтня — день пам'яті мученика Епімаха

Мученик Епімах був християнином, який жив у III столітті в місті Александрія. Він був затриманий за віру в Христа під час переслідування імператора Деція. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і заявив, що єдиний справжній Бог є Ісус Христос. За це його піддали жорстоким катуванням, але він залишався непохитним у своїй вірності Господу. Нарешті, його обезголовили мечем і він отримав вічне життя у Царстві Небесному.

Прикмети 31 жовтня

Народні прикмети 31 жовтня / Фото: Pexels

Вже почали співати снігурі — скоро піде сніг.

Гороці голосно цвірінькають — до теплої погоди.

Сонце заходить за хмари — чекайте на опади.

Що завтра не можна робити

Згідно з повір'ями цього дня не можна витрачати гроші, які ви знайшли, на себе. Вірили, що вони не принесуть щастя, тому їх краще віддати бідним. Також заборонялося піднімати ґудзик, який відлетів з одягу, це сталося тому, що він прийняв на себе погані слова іншої людини.

Що можна робити завтра

Намагалися цього дня найбільше часу приділяти домашній роботі. Також селяни оглядали і утеплювали курники, добудовували сарайчики, в яких кури могли б сховатися під час негоди.

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