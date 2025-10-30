Церковне свято 31 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 31 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших. Стахій згадується у Діяннях апостолів (Діяння 1:23–26) як один із двох кандидатів на місце Юди Іскаріотського після його зради та смерті. Його обрали через жеребкування разом із Матієм. Традиційно вважається, що Стахій проповідував у Візантії (Константинопольському регіоні), а також у Малій Азії.

Амплій був римлянином і учнем апостола Павла. Його називають у Посланні до Римлян (Рим. 16:8) як доброго співпрацівника апостольської місії. Згідно з церковним переданням, Амплій проповідував у Італії та Македонії.

Окрім Стахія і Амплія, Новий Завіт і церковні джерела згадують ще низку учнів Христа, котрих прийнято називати Сімдесятьма апостолами. Ці апостоли активно проповідували по всьому Середземномор’ю: Азія, Фінікія, Греція, Італія, Мала Азія. Більшість з них загинули мученицькою смертю, оскільки їхнє служіння супроводжувалося гоніннями на ранніх християн.

Реклама

Церковне свято 31 жовтня — день пам’яті святого мученика Епімаха

Епімах жив у Римській імперії в часи гонінь на християн, ймовірно, у III–IV столітті. Він був звичайним мирянином, відомим своєю праведністю, смиренням і непохитною вірою в Бога.

Епімах прийняв мученицьку смерть за Христа. Передання свідчить, що він відмовився від поклоніння ідолам, за що був підданий жорстоким катуванням. Його катування включали знущання, удари та інші тілесні страждання, але він залишався непохитним у вірі. Врешті-решт він віддав своє життя за Христа, ставши мучеником.

Прикмети 31 жовтня

Народні прикмети 31 жовтня / © unsplash.com

Якщо 31 жовтня морозно та ясне небо — зима буде сніжною і холодною.

Йде дощ — зима буде мокрою і теплою, а весна — ранньою.

Велика кількість жолудів та горіхів на деревах обіцяє морозну зиму.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня варто уникати кількох речей: не варто давати або брати гроші в борг, ледарювати чи байдикувати, а також краще не заводити розмов з незнайомими людьми.

Що можна робити завтра

За народними віруваннями, 31 жовтня прийнято готувати страви з курки — вважається, що якщо цього дня з’їсти хоча б невеликий шматочок курятини, то неприємності та біди оминуть вас.