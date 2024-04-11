37 популярних українських прізвищ, які означають, що предки вірили в надзвичайну силу природи

Мало кому відомо, але наші прізвища несуть в собі багато таємниць і цілу історію роду. Родові імена можуть розповісти про наших предків багато цікавого, чим вони займалися, у що вірили, як жили. Наприклад, є такі українські прізвища, які несуть в собі значення дохристиянських вірувань наших предків, їх насправді дуже багато.

Які прізвища означають, що предки вірили в надзвичайну силу природи

Дмитро Бучко, відомий український вчений-мовознавець, експерт у галузі ономастики, у своїй роботі "Прізвища Бойківщини та язичництво східних слов’ян" висловив думку про приналежність носіїв таких прізвищ до культу язичницьких богів. Це можуть бути всі родові імена, які пов’язані з віруваннями, що рослини наділені надзвичайною силою та могутністю.

Бучко вважав, що саме антропоніми, які мають значення рослин, можуть нести в собі смислове навантаження приналежності до язичницьких культів, де обожествлялася сама природа. Зокрема, це можуть бути родові імена, похідні від назв квітів, рослин, дерев, кущів, овочевих культур, грибів, які за часів язичництва наділялися цілющою силою.

Список прізвищ, що належать до цієї категорії:

Дубовий;

Дубицький;

Дубовський;

Дубовець;

Липка;

Вільховий;

Граб;

Кленовий;

Слива;

Осокін;

Очеретняний;

Горошко;

Горохов;

Лобода;

Череда;

Кропива;

Лепеха;

Хмеленко;

Квітка;

Квітченко;

Лозовий;

Лозинський;

Качан;

Качанова;

Колосов;

Шишкін;

Тичинська;

Лоза;

Бульба;

Капуста;

Капустін;

Редька;

Буряк;

Огурцов;

Боровик;

Грибовський;

Дубовик.

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