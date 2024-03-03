4 березня — яке церковне свято, чому потрібно наводити порядок в оселі і слідкувати за шпаками

Завтра, 4 березня, в православному календарі день пам’яті Герасима Йорданського. Святий Герасим Йорданський, також відомий як Авва Герасим, був християнським святим, монахом і великим аскетом V століття.

Герасим народився в провінції Лікія (нині територія Туреччини) в багатій родині. У юному віці він обрав подвижницьке життя і провів деякий час в Тивайській пустелі в Єгипті. Пізніше він переїхав до Йорданської пустелі в Святій Землі, де заснував монастир, який став популярним місцем для чоловіків, що прагнули християнської досконалості.

Герасим часто накладав на себе важку покуту. Великий піст він проводив, не ївши нічого, крім святого Причастя. У монастирі, який він заснував, було не менше 70 пустельників, які практикували життя в усамітненій келії п’ять днів на тиждень, а потім збиралися на літургію та Євхаристію.

Прикмети 4 березня

Народні прикмети 4 березня / Фото: Pexels

Яка погода цього дня, такою буде зима.

Вже прилетіли шпаки — через місяць сніг повністю розстане.

Вже повернулися з вирію птахи — весна буде ранньою.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня не можна голосно розмовляти чи сміятися — це притягує нечисту силу. Також намагалися не починати розмову з незнайомими людьми, вони можуть забрати з вашого життя добробут. Краще не відправлятися в довгу подорож — вона не принесе щастя.

Що можна робити завтра

В давнину вірили, якщо побачити цього дня шпака, то весь рік будеш щасливим, адже ці птахи "приносять" на своїх крилах весну. Також намагалися навести в оселі порядок, щоб позбутися бід та нещасть.

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