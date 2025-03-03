4 березня — яке церковне свято, що забороняється робити цього дня, щоб не втратити талан

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Герасима, що в Йордані. Один із найвідоміших святих Палестини, подвижник VI століття, засновник Йорданського монастиря. Його життя сповнене подвигів аскетизму, молитви та любові до всього живого.

Герасим народився в Лікії (Мала Азія) приблизно на початку V століття. З юності він прагнув духовного життя й став ченцем. Відвідав Єгипет, де познайомився з місцевими подвижниками-пустельниками. Близько 450 року оселився в Палестині, в Йорданській пустелі, неподалік від річки Йордан. Щоб глибше зосередитися на молитві та пості, преподобний жив у суворих умовах: у печері, харчувався лише хлібом, фініками та водою. Однак під час Великого посту він узагалі залишав свою келію й перебував у пустелі, не беручи з собою навіть їжі.

Згодом довкола нього зібралися учні, й він заснував монастир (лавру), що діяв за особливим уставом. У будні монахи жили відокремлено, у самоті, присвячуючи час молитві та праці, а в суботу та неділю збиралися на спільну молитву і трапезу. Герасим підтримував православне вчення під час христологічних суперечок, що розколювали Церкву в той час. Він був сучасником та прихильником святителя Євтимія Великого та Іоанна Богослова.

Одна з найвідоміших історій про святого — його дружба з левом. Одного разу він зустрів лева, який страждав від пораненої лапи, в якій застряг гострий шип. Святий витягнув його та перев'язав рану. Вдячний хижак не покинув монаха, а почав ходити за ним усюди, як приручений пес. Герасим доручив леву охороняти монастирського осла, який возив воду. Але одного разу купці викрали осла, а лев, не знаючи про це, повернувся до монастиря сам. Вважаючи, що лев з'їв осла, Герасим покарав його, змусивши носити воду замість вкраденої тварини. Згодом лев випадково натрапив на тих самих купців, які викрали осла, і з ревом погнався за ними. Купці перелякалися, залишили осла, й лев привів його назад до монастиря. Відтоді ченці ще більше полюбили лева, а той і далі жив поряд із святим.

Коли Герасим помер (близько 475 року), лев прийшов на його могилу, заревів від горя, ліг і більше не підвівся.

Прикмети 4 березня

Народні прикмети 4 березня / Фото: Unsplash

Сильний вітер — до вітряного року.

Ясний день — літо буде спекотним.

Дощ — до пізньої весни.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що того, хто скривдить тварину, можуть спіткати негаразди: худоба може хворіти, а господар втратити талан. Цього дня намагалися не працювати важко, особливо не починати нових великих справ. Вважалося, що вони будуть марними або швидко зійдуть нанівець. Вірили, що сварки в цей день можуть принести нещастя на весь наступний місяць. Тому старалися бути стриманими та доброзичливими.

Що можна робити завтра

Вважалося, що 4 березня добре позбуватися всього зайвого, особливо старих речей, щоб не тягнути в дім "зимову застою". Люди спостерігали за погодою: якщо день був теплим, це віщувало ранню весну. Селяни починали готувати реманент до польових робіт. Оскільки преподобний Герасим відомий своєю добротою до звірів, наші предки вірили, що цього дня потрібно добре ставитися до домашніх і диких тварин. Господарі обов’язково годували худобу смачнішим кормом, а птахів — хлібними крихтами.

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