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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

4 червня — яке церковне свято, чому не можна купатися у річках чи озерах

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 4 червня

Церковне свято 4 червня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 4 червня, в православному календарі день пам’яті святого Митрофана, патріарха Царгородського. Народився в III столітті в Візантії в родині Дометіана, який походив з давнього римського імператорського роду, проте зрікся мирських благ для служіння Христу.

Після смерті свого батька Митрофан зайняв місце єпископа в Візантії. 313 року імператор Костянтин Великий проголосив віротерпимість і вже через кілька десятиліть Візантія була перейменована в Констянтинопіль. Митрофан же став першим архиєпископом міста.

325 року, коли було скликано I Вселенський собор в Нікеї, Митрофан був вже похилого віку, тому фізично на ньому він не був присутній, але послав свого представника — пресвітера Олександра. Митрофан відійшов до Бога приблизно 236 року.

Прикмети 4 червня

Народні прикмети 4 червня / © unsplash.com

Народні прикмети 4 червня / © unsplash.com

  • Спекотний день до посушливого літа.

  • Активні бджоли — до теплої і сухої погоди.

  • Голосно квакають жаби до дощу.

Що завтра не можна робити

Вважається, що цього дня не можна купатися в річках чи озерах, тому що вода “неспокійна” і ви можете накликати на себе біду. Не слід плескати когось по плечу, інакше таким дотиком можна передати йому хворобу.

Що можна робити завтра

Дуже важливо цього дня докласти максимум зусиль на роботі — все повернеться до вас сторицею. А те, що було зроблене зі щирою душею принесе позитивний результат.

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Дата публікації
Кількість переглядів
288
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