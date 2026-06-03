Кого вшаговує церква 4 червня / © pexels.com

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Завтра, 4 червня, в православному календарі день пам’яті святого Митрофана, патріарха Царгородського. Митрофан жив у III–IV століттях, у період, коли християнство ще виходило з тіні переслідувань і поступово набувало офіційного статусу в імперії. Він походив із знатної та впливової родини, яка мешкала в місті Візантій — майбутньому Константинополі.

Його батько Дометій був братом римського імператора Проба, що забезпечувало родині високий соціальний статус. Попри це, Митрофан обрав шлях служіння Церкві, а не державної кар’єри, що для тієї епохи було важливим духовним вибором.

Спочатку Митрофан служив у Візантії, де проявив себе як ревний християнин і мудрий наставник. Згодом він став єпископом цього міста. Його діяльність припала на час, коли Візантій ще не мав статусу імперської столиці.

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Коли імператор Костянтин Великий вирішив перенести столицю Римської імперії на схід і створити нове місто — Константинополь, саме Митрофан став одним із перших духовних лідерів, які підтримали цей історичний крок.

Після заснування Константинополя як нової столиці імперії Митрофан був визнаний першим патріархом міста. Хоча формально титул патріарха ще не був остаточно усталений у той час, церковна традиція саме його вважає першим предстоятелем Константинопольської церкви.

Він брав участь у розвитку церковної організації, підтримував поширення християнства та зміцнення авторитету Церкви в новій столиці.

Святий Митрофан не зміг особисто бути присутнім на Першому Вселенському соборі в Нікеї (325 рік) через похилий вік і хворобу. Однак він надіслав свого наступника Олександра, якому довірив представляти Константинопольську церкву.

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Передання свідчать, що Митрофан ще за життя передбачив майбутнє величі Церкви та своєчасно передав управління наступнику.

Святий Митрофан помер близько 326 року. Його поховали в Константинополі, і згодом він був канонізований як святий.

Прикмети 4 червня

Народні прикмети 4 червня / © pexels.com

Дощ 4 червня — прикмета, що літо буде врожайним, особливо на зернові.

Тихий вітер або повна безвітряність — до стабільної погоди найближчі дні.

Південний вітер — до спеки в найближчі дні.

Що завтра не можна робити

У народній уяві лінощі в цей день мали майже гріховний характер. Люди прагнули використати кожну годину з користю, інколи навіть свідомо відкладали сон, аби встигнути зробити якомога більше справ до ночі. Разом із тим існували й застереження. Наприклад, уникали дотиків до плеча іншої людини — вірили, що таким жестом можна «перенести» хворобу або недугу. Також обережно ставилися до купання у відкритих водоймах, вважаючи це небезпечним і невчасним у цей період.

Що можна робити завтра

День називали «Гнойовик» через звичай, який існував у селянському побуті: саме в цей час удобрювали парові, тобто незасіяні поля. Землю готували до майбутнього врожаю, і вважалося, що внесення добрив у цей день особливо сприятливе — воно ніби «закладає основу» для щедрого хліба восени.

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