4 червня — яке церковне свято, чому небезпечно купатися у водоймах і плескати когось по плечу

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 червня, в православному календарі день пам’яті святого Митрофана, патріарха Царгородського. Був видатним духовним лідером, який жив у часи імператора Костянтина Великого.

Митрофан походив зі знатної родини; його батько, Дометій, був братом римського імператора Проба. Після переходу в християнство Дометій став пресвітером, а згодом і єпископом. Після смерті Дометія його сини Проб та Митрофан продовжили його справу.

Він був відомий своїм святим життям і мудрістю, що привернуло увагу імператора Костянтина Великого. Імператор взяв його до Рима, а потім переніс до Візантії (Константинополя), де Митрофан і був призначений Патріархом на I Вселенському Соборі 325 року.

Митрофан помер 326 року у віці 117 років. Його святі мощі покояться в Константинополі, у храмі, зведеному на його честь. Його велика праця та засади, які він поклав, зробили його символом єдності Церкви та мудрості.

Прикмети 4 червня

Народні прикмети 4 червня / Фото: Unsplash

Фіалка ввечері квіти розкрила — літо буде теплим і сонячним.

На сході сонця душно — чекайте на дощ.

Дощить — така погода ще 2-3 дні протримається.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що ледарювати і пліткувати цього дня — великий гріх. Краще присвятити день роботі. Також заборонялося плескати когось по плечу — можна "наплескати" хворобу. Не можна купатися у відкритих водоймах — водяник шукає, з ким повеселитися, а тому може затягнути на дно.

Що можна робити завтра

Вважалося, щоб бути щасливим цього дня, потрібно багато працювати. А ще важливо поприбирати в оселі і запалити свічки ввечері — так можна накликати багатство та добробут.

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