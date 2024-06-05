4 фрази, яких не можна говорити дітям: ці слова програмують на бідність і невдачі

Психологи рекомендують під час спілкування зі своїми дітками уникати цих слів.

Розповідаємо, яких фраз не можна говорити своїй малечі, так як вони впливають на формування низької самооцінки.

Яких чотирьох фраз категорично не можна говорити дітям

"У нас немає на це грошей". Якщо ваша дитина хоче якусь річ, а ви не можете цього собі дозволити, краще говорити, що купите іншим разом. А зараз у вас є гроші лише на необхідні речі, наприклад, продукти, одяг тощо. Таким чином, дитина знатиме, що гроші завжди є, тому в дорослому житті не матиме з труднощів із фінансами.

Якщо ваша дитина хоче якусь річ, а ви не можете цього собі дозволити, краще говорити, що купите іншим разом. А зараз у вас є гроші лише на необхідні речі, наприклад, продукти, одяг тощо. Таким чином, дитина знатиме, що гроші завжди є, тому в дорослому житті не матиме з труднощів із фінансами. "Не жили багато, нічого й починати". Це одна з найнебезпечніших установок, яка програмує дитину на невдачі та нереалізованість у дорослому житті. Адже дитина думатиме, що багатство для неї недоступне, багато грошей можуть мати лише обрані люди. Тому боятиметься навіть думати про великі гроші і не намагатиметься втілити свої мрії у життя.

Це одна з найнебезпечніших установок, яка програмує дитину на невдачі та нереалізованість у дорослому житті. Адже дитина думатиме, що багатство для неї недоступне, багато грошей можуть мати лише обрані люди. Тому боятиметься навіть думати про великі гроші і не намагатиметься втілити свої мрії у життя. "Нам дуже важко дістаються гроші". Ще одна небезпечна фраза, яка може приректи дитину на те, що вона зароблятиме собі на життя низькооплачуваною працею. У дорослому житті дитині, яка постійно чула цю фразу, буде здаватися, що вона ніколи не досягне успіху власними зусиллями, бо це тяжко.

Ще одна небезпечна фраза, яка може приректи дитину на те, що вона зароблятиме собі на життя низькооплачуваною працею. У дорослому житті дитині, яка постійно чула цю фразу, буде здаватися, що вона ніколи не досягне успіху власними зусиллями, бо це тяжко. "Ти мене розчаровуєш". Не слід говорити таких слів своїй дитині, якщо ви хочете бачити її щасливою та успішною. Оскільки така установка стає наслідком постійного заслуговування любові, уваги чи грошей. Ваша дитина вважатиме себе недостойною будь-яких ресурсів по праву народження. А постійно намагатиметься догодити іншим, щоб отримати якесь благо для себе. Особливо небезпечні такі слова для дівчаток, вони формують у них комплекс меншовартості.

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