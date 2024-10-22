4 фрази з СРСР, які зруйнували впевненість і самооцінку цілого покоління: їх досі використовують

Ці вислови досі мають негативний вплив на наше життя, навіть якщо ми цього не помічаємо.

Радянська влада виховувала покоління слухняних людей, які не мали права на власну думку, саморозвиток і самовираження. Ми досі можемо чути від наших мам і бабусь деякі вислови, які зруйнували впевненість та самооцінку цілого покоління. Розповідаємо, посилаючись на матеріал РБК-Україна, якими фразами з СРСР в жодному разі не можна послуговуватися, вони руйнують самооцінку.

Які 4 фрази з СРСР зруйнували впевненість цілого покоління

Тренер з ораторської майстерності Ольга Мацьопа на свої сторінці в Instagram навела приклади висловів з радянських часів, які досі негативно впливають на наше життя.

"Ти що, найрозумніший?" Таким висловом послуговувалися вчителі в радянських школах, щоб придушити ініціативу та творчість у дітей. Ніхто не мав права висовуватися, подавати свої ідеї чи висловлювати власну думку. Адже принцип виховання та навчання дітей в СРСР базувався на спільності та колективній "правильній" свідомості, яка була вигідна владі.

Таким висловом послуговувалися вчителі в радянських школах, щоб придушити ініціативу та творчість у дітей. Ніхто не мав права висовуватися, подавати свої ідеї чи висловлювати власну думку. Адже принцип виховання та навчання дітей в СРСР базувався на спільності та колективній "правильній" свідомості, яка була вигідна владі. "Сиди тихо, не висовуйся". Ці слова про страх виділятися з-поміж інших. Такий вислів чітко вказував на те, що в радянському суспільстві не може бути лідерів, краще бути таким, як усі, тоді в житті все буде добре. Інакше можуть бути негативні наслідки та неприємності.

Ці слова про страх виділятися з-поміж інших. Такий вислів чітко вказував на те, що в радянському суспільстві не може бути лідерів, краще бути таким, як усі, тоді в житті все буде добре. Інакше можуть бути негативні наслідки та неприємності. "Мовчи, це не твоє діло!" Така фраза передбачає, що у людини не повинно бути власної думки, її слова нічого не значать. Цей вислів унеможливлював побудову правильної конструктивної комунікації, навчав людей боятися відстоювання власної позиції.

Така фраза передбачає, що у людини не повинно бути власної думки, її слова нічого не значать. Цей вислів унеможливлював побудову правильної конструктивної комунікації, навчав людей боятися відстоювання власної позиції. "У нас так не прийнято". За радянських часів будь-які ініціативи та намагання щось змінити на краще одразу блокувалися. Ця фраза побутувала як удома, так і на роботі, будь-які зміни чи розвиток за тих часів були просто неможливими.

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