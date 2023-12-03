4 грудня — яке церковне свято, чому не можна гуляти після заходу сонця і жалітися на свекруху

Завтра, 4 грудня, в православному календарі день пам’яті великомучениці Варвари. Свята Великомучениця Варвара була християнкою, яка жила в III-IV століттях в Римській імперії. Вона була дочкою заможного язичника Діоскора, який замкнув її в вежі, щоб захистити від світу. Варвара прийняла християнство таємно від батька і вимагала, щоб в вежі було три вікна на честь Пресвятої Трійці. Коли Діоскор дізнався про це, він відвів її до римського правителя, який піддав її жорстоким катуванням і засудив до смерті. Діоскор сам відтяв голову своїй дочці, але потім був убитий блискавкою за свій гріх. Варвара стала однією з чотирнадцяти святих помічників і покровителькою артилеристів, саперів, гірників, шахтарів, інженерів і інших професій, пов’язаних з вогнем і вибухами.

Церковне свято 4 грудня — день пам'яті преподобного Іоана Дамаскіна

Преподобний Іоан Дамаскін був одним з найвидатніших богословів і письменників православної церкви. Він народився близько 675 року в Дамаску, в християнській арабській сім’ї, і отримав енциклопедичну освіту в грецькому дусі. Він був міністром Дамаського халіфа, але пізніше залишив світське життя і став ченцем в монастирі Сави Освяченого, де він зайнявся поезією і філософією. Він помер у монастирі близько 753 року.

Преподобний Іоан Дамаскін написав багато творів на різні теми, такі як догматика, полеміка, аскетика, екзегеза, гомілетика і гімнографія. Його найвідоміша праця "Точний виклад православної віри", де він послідовно виклав основи християнського віровчення в тому вигляді, який визнає православна церква. Він також активно виступав проти іконоборства і захищав шанування святих образів. Він створив основи схоластичного методу, що пізніше отримав розвиток у середньовічних теологів Заходу. Він вважається одним з отців Церкви і засновником православного віровчення.

Прикмети 4 грудня

Народні прикмети 4 грудня / Фото: Pexels

Південний вітер — до морозу.

Вночі ясне небо — чекайте на сильне похолодання.

Вдень ясна погода — ввечері мороз стане сильнішим.

Що завтра не можна робити

Вважалося, що цього дня краще не виходити гуляти після заходу сонця, тому що нечиста сила може повести людину за собою. Здавна вірили, що краще на Варварин день не жалітися на свекруху, тому що справи можуть лише погіршитися.

Що можна робити завтра

Цього дня дозволялося займатися рукоділлям. Навіть існувало повір'я, що речі, які були створені 4 грудня жіночими руками, мають особливу силу. Також допомагали біднякам, особливо дітям, вірили, що це принесе удачу.

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