- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 328
- Час на прочитання
- 1 хв
4 краплі під корінь — і кволий заміокулькас швидко оживе: випустить нові пагони з великим листям
Чим найкраще підживлювати заміокулькас, щоб не хворів та швидко ріс.
«Доларове дерево» часто втрачає свою красу, якщо йому не вистачає поживних речовин. Листя блідне, з’являються жовті плями, а стебла стають млявими. Однак є декілька перевірених народних методів, які допоможуть реанімувати рослину і пришвидшити її зростання.
Чим підживити заміокулькас, щоб швидко ріс і не хворів
Сік алое. Достатньо додати 4-5 крапель свіжого соку алое у літр води й полити рослину. Алое стимулює зростання коренів і допомагає заміокулькасу швидше відновлюватися.
Дріжджовий розчин. У 1 літрі теплої води розчиніть 10 г свіжих дріжджів і чайну ложку цукру. Настоюйте кілька годин і полийте квітку. Таке добриво оживляє коріння та стимулює появу нових пагонів.
Відвар картоплі. Вода, що залишається після варіння картоплі без солі, містить крохмаль, який живить коріння. Її можна використовувати замість звичайного поливу раз на місяць.
Бананова шкірка. Шкірку від банана дрібно наріжте й закладіть у ґрунт біля стебла. Вона виділяє калій і магній, завдяки яким листя стає великим і насичено-зеленим.
Цукрова вода. Чайна ложка цукру на склянку води — це просте, але вкрай ефективне частування для заміокулькаса. Поливати таким розчином можна раз на 3-4 тижні, щоб підтримати енергію зростання рослини.