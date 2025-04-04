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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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130
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2 хв

4 квітня — яке церковне свято, кому особливо потрібно молитися святим цього дня

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 4 квітня

Церковне свято 4 квітня / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 4 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї. Йосиф народився приблизно 810 року на Сицилії. Його юність припала на складні часи: острів атакували араби, тож сім’я змушена була тікати до Солуня. Тут він і став монахом.

Згодом Йосиф перебрався до Константинополя, у знаменитий Студійський монастир. Він ревно захищав святі ікони, коли візантійська влада намагалася їх заборонити. Через це його заслали до Херсонеса (нині Крим). Однак коли іконопочитання відновили, Йосиф повернувся до столиці й продовжив свою справу.

Головна спадщина Йосифа — це його гімни та канони, багато з яких і сьогодні звучать у церквах. Він мав особливий талант вкладати богословську глибину у поетичні рядки. Помер після 886 року, залишивши по собі безцінний скарб духовної поезії.

Юрій (Георгій) жив у X столітті. Народився у багатій родині, але залишив усе й пішов у гори Малеї (Пелопоннес, Греція), щоб присвятити життя молитві.

Він оселився в самотній келії, далеко від суєти світу. Суворий піст, безперервна молитва та духовне очищення зробили його взірцем для інших монахів. До нього приходили люди за порадами, а після смерті йому приписували чудеса.

Прикмети 4 квітня

Народні прикмети 4 квітня / © unsplash.com

Народні прикмети 4 квітня / © unsplash.com

  • Дощ або сніг — весна буде затяжною та холодною.

  • Якщо вночі ще мороз — заморозки можуть тривати до Великодня.

  • Сильний вітер — літо буде буремним, із грозами.

Що сьогодні не можна робити

Краще відкласти важливі проєкти та не братися за нові починання. У народних традиціях цей день вважався несприятливим для садіння рослин, оскільки ще можуть бути похолодання.

Що можна робити сьогодні

Цього дня обов’язково звертаються до преподобного Йосифа Піснописця за допомогою в творчості, особливо ті, хто займається музикою, поезією та богослужбовими текстами. А ось преподобного Юрія з Малеї просять про духовну силу, витримку в труднощах і захист від життєвих негараздів.

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