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4 квітня — яке церковне свято, кому особливо потрібно молитися святим цього дня
Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Сьогодні, 4 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї. Йосиф народився приблизно 810 року на Сицилії. Його юність припала на складні часи: острів атакували араби, тож сім’я змушена була тікати до Солуня. Тут він і став монахом.
Згодом Йосиф перебрався до Константинополя, у знаменитий Студійський монастир. Він ревно захищав святі ікони, коли візантійська влада намагалася їх заборонити. Через це його заслали до Херсонеса (нині Крим). Однак коли іконопочитання відновили, Йосиф повернувся до столиці й продовжив свою справу.
Головна спадщина Йосифа — це його гімни та канони, багато з яких і сьогодні звучать у церквах. Він мав особливий талант вкладати богословську глибину у поетичні рядки. Помер після 886 року, залишивши по собі безцінний скарб духовної поезії.
Юрій (Георгій) жив у X столітті. Народився у багатій родині, але залишив усе й пішов у гори Малеї (Пелопоннес, Греція), щоб присвятити життя молитві.
Він оселився в самотній келії, далеко від суєти світу. Суворий піст, безперервна молитва та духовне очищення зробили його взірцем для інших монахів. До нього приходили люди за порадами, а після смерті йому приписували чудеса.
Прикмети 4 квітня
Дощ або сніг — весна буде затяжною та холодною.
Якщо вночі ще мороз — заморозки можуть тривати до Великодня.
Сильний вітер — літо буде буремним, із грозами.
Що сьогодні не можна робити
Краще відкласти важливі проєкти та не братися за нові починання. У народних традиціях цей день вважався несприятливим для садіння рослин, оскільки ще можуть бути похолодання.
Що можна робити сьогодні
Цього дня обов’язково звертаються до преподобного Йосифа Піснописця за допомогою в творчості, особливо ті, хто займається музикою, поезією та богослужбовими текстами. А ось преподобного Юрія з Малеї просять про духовну силу, витримку в труднощах і захист від життєвих негараздів.