Сьогодні, 4 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Йосипа піснописця. Святий народився близько 816 року на Сицилії в благочестивій родині. Ще з юності він вирізнявся смиренністю, любов’ю до посту та любов’ю до Бога. Коли родину Йосипа спіткали труднощі через навали ворогів, він разом із батьками переїхав на материк. Пізніше сам прийшов до монастиря у Фессалоніках, де був пострижений у чернецтво і згодом висвячений у пресвітери.

У період відродження іконоборчої єресі Йосип активно підтримував православну віру й обороняв шанування святих ікон. Його ревність за істинну віру призвела до переслідувань з боку іконоборців, і він зазнав ув’язнення та вигнання. Проте навіть у цих випробуваннях він не відступив від правди.

Найвидатнішою стороною життя преподобного Йосипа стала його літургійна поезія. Він створив сотні канонів, тропарів і кантів, що увійшли до основних богослужбових книг Православної Церкви — Октоїха, Мінея, Тріоді та інших. За деякими даними, число творів, приписуваних йому, сягає кількох сотень.

Окремо святому приписують канони до пам’яті святих угодників, Божої Матері, а також глибоко покаянні твори, що пробуджують у серцях вірян щиру молитву й духовний роздум. Його творчість стала завершальним етапом розвитку церковної богословської поезії раннього середньовіччя.

Особливо відомою є історія про те, як апостол Варфоломій явився Йосипу у храмі, поклав йому на груди Євангеліє і благословив почати писати богослужбові пісні. Від цього моменту святий активно займався складанням канонів, якими прикрасив пам’ять багатьох святих і урочисті дні Церкви.

Після звільнення з полону та повернення до Константинополя Йосип заснував монастир і продовжив своє служіння. За сприяння і любові до нього святителя Фотія, патріарха Константинопольського, преподобний став духівником духовенства великого міста, користуючись авторитетом і повагою.

Доживши до глибокої старості, Йосип Піснописець передбачив свою смерть і завершив свою земну працю з молитвою та благословенням. Він відійшов до Господа 3 або 4 квітня 886 року (за різними джерелами), залишивши по собі величезну духовну спадщину.

Церковне свято 4 квітня — день пам’яті преподобного Юрія, що в Малеї

Святий народився в мирській сім’ї, де батьки намагалися видати його заміж чи одружити з дружиною, обраною для нього. Юрій (Георгій) охоче віддав свої сили Господу, тому відмовився від мирських уз та почестей і подався до монастиря на горі Малеї, що в Пелопоннесі.

У монастирі він повністю присвятив себе духовному життю:

проводив дні й ночі в молитві, пістах і роздумі;

вів суворе чернече життя, прагнучи наслідувати життя Христове в смиренні та самовідданості;

виділявся даром духовного розпізнавання й передбачення, зокрема передбачив свою власну смерть за три роки до неї.

До нього тяглися інші монахи та духовні шукачі, бо преподобний Юрій жив надзвичайною благодаттю, яку оточуючі бачили у його словах та житті. У богослужбових текстах святого прославляють як земного ангела та чудотворця, тобто як людину, наділену високою духовною чеснотою й здатністю звершувати знаки Божої ласки для людей.

Святий ясно осягнув близькість свого переходу до Господа: три роки перед смертю він передбачив час свого упокоєння. Помер преподобний Юрій у монастирі на горі Малеї, залишивши після себе пам’ять про праведне життя, відданість Богові та постійне стремління до духовної досконалості.

Прикмети 4 квітня

Сині хмари на небі — очікується тепла та часто дощова погода.

Червоні кола навколо сонця на світанку чи під час його сходу — знак врожайного та сприятливого року.

Багато павутини чи павутиння на деревах і кущах — може віщувати поганий чи слабкий урожай.

Що сьогодні не можна робити

За народними повір’ями, цього дня не варто кричати на журавлів або виганяти їх з околиць — це вважається передвісником неприємностей і нещасть.

Що можна робити сьогодні

Народна мудрість також радить цього дня заготовляти кору вільхи. У ній містяться дубильні речовини, які допомагають зупиняти кровотечу та лікувати запальні процеси.