4 квітня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не залишитися самотнім та бідним

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 квітня, в православному календарі день пам’яті ікони Геронтисса. Ікона Геронтисса, також відома як "Стариця" або "Настоятельниця", є однією з найшанованіших святинь у православ’ї, яка зберігається у монастирі Пантократор на Святій горі Афон у Греції. Ця ікона зображує Богоматір, яка молиться Спасителю в повний зріст.

Історія ікони сягає XI-XIV століть, коли монастир Пантократор був заснований і отримав цю ікону в дар від візантійської знаті. Ікона вважається чудотворною і особливо шанується серед старших людей, оскільки вона відома як покровителька стариків.

Одна з легенд розповідає про те, як ікона допомогла старцю-ігумену на смертному одрі, коли Богоматір наказала священнику негайно причастити його перед смертю. Після цього старець спокійно помер.

Ікона Геронтисса також відома тим, що допомагає у важких життєвих ситуаціях, зокрема вилікуватися від важких захворювань, таких як рак. Віряни моляться перед нею за зцілення та допомогу у вирішенні проблем.

Церковне свято 4 квітня — день пам'яті преподобного Йосипа Піснописця

Преподобний Йосип Піснописець був видатним церковним діячем і композитором церковних гімнів. Він народився на Сицилії у благочестивій християнській родині. Його батьки, Плотій та Агафія, були відомі своєю доброчинністю.

Йосип здобув славу завдяки своїм канонам — формі церковної поезії, яка використовується у православному богослужінні. Він став одним з найвідоміших авторів канонів у Візантійській імперії. Його творчість мала значний вплив на розвиток візантійської церковної музики і поезії.

Прикмети 4 квітня

Народні прикмети 4 квітня / Фото: Pexels

Вже почали тріщати цвіркуни — прийшла справжня весна.

Темні хмари повільно рухаються — до затяжного дощу.

Сонячна погода вказує, що пшениця вродить зернистою.

Що завтра не можна робити

Не варто починати нові справи, особливо серйозні, чи планувати майбутнє — ніщо з того не здійсниться так, як задумано. Не можна ображати тварин та птахів, інакше залишитесь самотнім на весь рік. Заборонено займатися риболовлею — це принесе бідність.

Що можна робити завтра

Згідно з народними повір'ями, сон, який наснився в ніч проти 4 квітня, протягом 12 днів обов'язково збудеться. Але не можна про нього нікому розповідати.

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