4 листопада — яке церковне свято, навіщо малювали над дверима хрести і розкидали ягоди горобини

Завтра, 4 листопада, в православному календарі день пам’яті мучеників Никандра і Єрмея. Святі мученики Никандр і Єрмей були християнськими проповідниками, які жили в місті Мирі в Лікії (сучасна Туреччина) у І столітті. Вони були учнями святого Тита, який сам був послідовником апостола Павла. Активно проповідували християнство і багатьох навернули до віри.

Про це дізналися правителі, які поклонялися ідолам, і проповідників схопили. Їх умовляли, їм погрожували, їх катували, але вони не відреклися від віри. У підсумку Єрмея і Никандра піддали смерті. Їхнє мучеництво вважається одним із перших прикладів християнської страждання за віру. Вони є покровителями лікарів, аптекарів і хворих.

Церковне свято 4 листопада — день пам'яті преподобного Іоанникія Великого

Преподобний Іоанникій Великий був відомим християнським аскетом і чудотворцем, який жив у VI-VII століттях. Він народився в селі Марикат у Палестині в багатій і благочестивій родині. З дитинства прагнув до духовного життя і в 18 років покинув світські справи, щоб стати монахом.

Він перебував у різних монастирях, де відрізнявся своєю покорою, смиренням, молитвою і постом. В одному з монастирів він зустрів преподобного Георгія, який був його духовним наставником і другом. Разом вони переселилися на гору Олімп у Вифинії (сучасна Туреччина), де заснували новий монастир.

Преподобний Іоанникій був обраний ігуменом монастиря і керував ним протягом 40 років. Він був зразком аскетизму і благочестя для своїх підлеглих і всіх, хто приходив до нього за порадою або допомогою. Він також мав дар чудотворення і багато разів творив дива на користь людей. Наприклад, він урятував свого друга Георгія від нападу змії, лікував хворих, годував голодних, зупиняв пошесті і наводнення.

Преподобний Іоанникій помер у 85 років. Його тіло було поховане в монастирському соборі, де його мощі продовжують творити чудеса.

Прикмети 4 листопада

Народні прикмети 4 листопада / Фото: Pexels

На небі пливуть хвилясті хмари — скоро погіршиться погода.

Багато мишей — до холодної зими.

Кури чистять пір'я — до снігопаду.

Що завтра не можна робити

Цього дня намагалися не виходити зайвий раз із дому, щоб не накликати на себе біду. Вірили, що це — найгірший день року. Також не позичали нічого, бо вірили, що це віддає щастя. Заборонялося впускати до будинку незнайомців, з ними в оселю можуть потрапити нечисті сили.

Що можна робити завтра

А щоб прогнати нечисть від свого дому, малювали над дверима хрести. З цього приводу розкидали на подвір'ї ягоди червоної горобини. Не залишали вікна та двері відчиненими на довгий час, щоб погана енергія не просочилася.

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