4 листопада — яке церковне свято, про що слід пам'ятати, якщо хочете зберегти гроші і здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 листопада, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Йоакинія Великого. Святий Йоакинтій народився в сербській благочестивій родині. За легендами, він ще з дитинства мав велике бажання служити Богові та присвятити себе монашому життю. Після вступу до монастиря він швидко став відомим своєю вірою, любов’ю до Бога та чеснотами, тому багато хто з православних вірян приходив до нього за порадою та благословенням.

Святий Йоакинтій обрав суворий подвижницький шлях, практикуючи молитву, піст та усамітнення. Його вчення і приклад віри зробили його духовним лідером серед монастирів, і багато монахів шукали його наставництва. З часом він став ігуменом (настоятелем) одного з великих монастирів, ймовірно, монастиря в Іпеку (сучасний Печ), а згодом — архієпископом Сербії.

Святий Йоакинтій славився своїми чудесами та молитвами за хворих, і люди свідчили, що за його молитвами ставалися численні зцілення. Він мав дар прозорливості, передбачаючи певні події. Вважається, що він також сприяв духовному оновленню в регіоні, зміцнюючи віру та допомагаючи відродити церкву після різних труднощів і переслідувань. Після багатьох років служіння і праць для Церкви, Йоакинтій відійшов до Господа. Його смерть стала трагічною подією для всіх, хто його знав, але незабаром навколо його пам’яті стали свідчити про чудеса.

Церковне свято 4 листопада — день пам'яті святих мучеників Нікандра та Єрмея

Вони були християнськими святими та мучениками, які жили у III столітті, під час гонінь на християн в Римській імперії. Вони вважаються зразками віри та відданості Христу, оскільки пройшли через великі страждання заради своєї віри.

Нікандр і Єрмей були ревними християнами і, ймовірно, служили у війську. Вони обрали шлях служіння Богові та старанно виконували Його заповіді, незважаючи на складні обставини. Їх віра стала для них надзвичайно важливою, і вони відкрито сповідували її, навіть попри ризик бути схопленими.

Нікандр і Єрмей не лише самі дотримувалися християнських чеснот, але й активно проповідували християнське вчення. Через свою діяльність і відмову вклонятися язичницьким богам вони були схоплені римськими владою за наказом місцевого правителя. Їх спробували змусити відректися від віри та принести жертви римським богам. Під час допитів і тортур вони залишилися стійкими у вірі. Їх піддавали жорстоким випробуванням, однак жоден з них не зрікся віри, відмовившись виконати накази влади.

Врешті-решт, за відмову відректися від християнства Нікандр і Єрмей були засуджені до мученицької смерті. Вважається, що вони прийняли смерть з молитвою та надією на воскресіння і життя вічне.

Прикмети 4 листопада

Народні прикмети 4 листопада / Фото: Unsplash

Захід сонця зеленуватого відтінку — до ясної і теплої погоди.

Багато мишей — зима буде холодною.

Ліс вдалині почорнів до відлиги.

Що завтра не можна робити

Не можна виходити на вулицю, тому що цього дня по землі бродить нечиста сила. Забороняється виносити щось з оселі, це до проблем з фінансами.

Що можна робити завтра

Щоб вберегти здоров'я, потрібно над вікнами і дверима намалювати крейдою хрести, які захистять будинок від злих духів.

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