Як відіпрати білі шкарпетки / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Досвідчені господині поділилися своїм секретом, як позбутися в’їдливого бруду й сірості та повернути білим шкарпеткам бездоганну чистоту. Можна назавжди забути про дороговартісні відбілювальні засоби, адже цей метод перевершить всі ваші сподівання.

Як повернути білим шкарпеткам бездоганний колір та чистоту

Перше, що важливо запам’ятати: не можна прати білі шкарпетки у гарячій воді. Висока температура лише «запечатує» бруд у тканині, ускладнюючи прання. Найкраще прати білі шкарпетки у воді, температура якої не перевищує 40 градусів.

Ще один ключовий момент — це підготовка до прання. Не варто відправляти брудні шкарпетки одразу в барабан. Спочатку їх треба замочити, щоб позбутися видимих плям та сірості.

Реклама

Як же повернути шкарпеткам білосніжний колір? Насипте в тазик чи відро три літри теплої води, додайте 4 столові ложки солі, чотири столові ложки лимонної кислоти, 4 чайні ложки прального порошку. Все ретельно перемішайте до повного розчинення інгредієнтів і занурте в розчин білі шкарпетки на 30-40 хвилин.

Досвідчені господині наголошують на важливості солі в цьому засобі. Сіль діє як абсорбент, ефективно витягаючи бруд із тканини і розм’якшуючи навіть найстійкіші забруднення. А лимонна кислота допомагає «виштовхнути» бруд із волокон.

Після замочування витягніть шкарпетки з розчину та відправте до барабану, додайте порошок і періть як зазвичай. Температура має бути також 40 градусів. Після прання ваші шкарпетки стануть ідеально білими, всі плями й сірість зникнуть, наче й не було.