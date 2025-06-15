Найголовніше правило, якого треба дотримуватися — не прати білі шкарпетки в окропі. Це найпоширеніша помилка, яку роблять практично всі, намагаючись відіпрати бруд і сірість. Гаряча вода «запечатує» бруд у волокна, і вивести його після цього практично неможливо. Для замочування треба брати теплу воду, приблизно 40°C. Це температура, яка не шкодить тканині, але допомагає ефективно розм’якшити і позбутися навіть застарілого забруднення. Отже, розповідаємо, як відіпрати білі шкарпетки від бруду, сірості та жовтизни.

Перший етап — підготовка. Не поспішайте відправляти шкарпетки до пралки. Спочатку потрібно зняти верхній шар бруду: легке полоскання чи обережне протирання щіткою допоможе уникнути того, що в’їдливі плями можуть залишитися. Після цього переходьте до етапу замочування.

Ефективна рідина для ідеального результату. Вам знадобиться таз із двома літрами теплої води. Додайте туди 2 столові ложки кухонної солі, яка витягуватиме бруд і пом’якшуватиме воду, столову ложку лимонної кислоти чи столову ложку кисневого відбілювача. Для посилення ефекту насипте ще столову ложку прального порошку, замість нього можна додати гель для миття посуду. Добре перемішайте суміш і повністю занурте шкарпетки на 30–60 хвилин, залежно від рівня забруднення, щоб засіб відпрацював.

Прання та догляд. Після замочування виперіть шкарпетки у машинці за температури 40°C, додавши звичний засіб для прання. Якщо хочете, можете використати ще трохи відбілювача для посилення ефекту. Після прання обов’язково висушіть шкарпетки на свіжому повітрі, щоб уникнути запахів і зберегти м’якість.