Церковне свято 4 липня / © Unsplash

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Завтра, 4 липня, в православному календарі день пам’яті святого Андрія, архієпископа Критського. Народився близько 660 року в місті Дамаску, що в Сирії, у побожній християнській родині. Цікаво, що до семи років він не розмовляв, і батьки вважали його німим. Проте після причастя Святих Таїн у храмі мовлення чудесно відновилося — це вважається одним із його перших див.

У юності його віддали на навчання в Єрусалимський монастир Святого Сави Освяченого, один із найдавніших і найавторитетніших монастирів Палестини. Там він вивчив Святе Писання, церковний спів, богослов’я та риторику.

Його здібності були помічені церковною ієрархією, і згодом Андрій був відправлений до Константинополя як представник Єрусалимської Церкви для участі в Шостому Вселенському Соборі (680–681), який засудив монофелітство (єресь, яка визнавала лише одну волю у Христі — божественну, заперечуючи людську). Там він проявив себе як глибокий богослов і знавець догматів.

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Згодом святий був поставлений архієпископом острова Крит, де він виявив себе як мудрий пастир, проповідник і захисник Православ’я. Святий Андрій упокоївся близько 740 року, за деякими джерелами — під час подорожі до Константинополя. Його поховали в Гортині — стародавній столиці Криту.

Церковне свято 4 липня — день пам’яті святої преподобної Марти

Свята Марта жила в VI столітті в Антіохії. З раннього віку поривалася до монашого життя, та сім’я умовила її вийти заміж за Йоана. Народила сина — майбутнього Симеона Стиліта Молодшого, видатного пустельника.

Приблизно за рік до смерті бачила в видінні ангелів з запаленими свічками, які сповістили їй дату шлюбу зі Христом. Вмирала мирно, і похована біля стовпа свого сина на чудесній горі.

Багато разів з’являлася людям, щоб зцілювати хворих та наставляти на праведний шлях. Найвідоміше явлення — до настоятеля монастиря, де стояв стовп її сина: сказала йому, що світильник на її могилі покликаний нагадувати про необхідність молитви.

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Прикмети 4 липня

Народні прикмети 4 липня / © unsplash.com

Сильний західний вітер — до швидкої зміни погоди.

На світанку туман — чекайте на дощі найближчими днями.

Голосно і весело співають птахи — буде теплим літо.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість застерігає утримуватися від позичання й дачі грошей у борг, адже це може призвести до матеріальних труднощів. Також не рекомендується розпочинати важливі справи в першій половині дня — є ризик натрапити на перепони або неприємності.

Що можна робити завтра

До святого Андрія звертаються у молитвах, просячи зцілення від німоти та очищення від гріхів. На його честь готують вівсяну кашу, а дівчатам, які бажають вийти заміж, за народними віруваннями радять приготувати і спожити вівсяний кисіль — це вважається знаком, що весілля незабаром відбудеться.