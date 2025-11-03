ТСН у соціальних мережах

4 листопада — яке церковне свято, що в жодному разі не можна цього дня робити зі свічками

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 4 листопада

Церковне свято 4 листопада / © unsplash.com

Завтра, 4 листопада, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого. Народився в кінці IV століття (точна дата невідома) в християнській родині, яка шанувала духовність і аскетизм. Ще юнаком відчув поклик до духовного життя та прагнення самопожертви заради Бога.

Йоаникій Великий став монахом-пустельником, відомим суворим аскетизмом і самозреченням. Жив у віддалених місцях Єгипту та Палестини, віддаючи більшість свого часу молитві, посту та духовній праці. Його шлях аскетизму поєднував сильну духовну дисципліну з глибокою любов’ю до людей, за що його шанували як духовного наставника.

Йоаникій Великий мав численних учнів і послідовників, яких навчав посту, молитві та боротьбі з пристрастями. Став одним із засновників організованого монашества в Палестині, відкриваючи монастирі та пустельні обителі. Його поради часто стосувалися духовної боротьби проти гріха і розвитку внутрішньої свободи від пристрастей.

За життя Йоаникій здобув славу чудотворця: йому приписують зцілення хворих і духовне передбачення. Після смерті його пам’ять зберегли монастирські спільноти, а сам він став шанованим святим у православній і католицькій традиції.

Церковне свято 4 листопада — день пам’яті святих мучеників Нікандра та Єрмея

Обоє — Нікандр та Єрмей — були висвячені до священства апостолом Титом (Titus), який, за переданнями, був одним із сімдесяти учнів Христових і співробітником апостола Павла. Нікандр вважається єпископом міста Міра (Лікія, Анатолія), Єрмей — пресвітером (або старшим священиком). У служінні вони виявляли ревність у проповіді Євангелія, зверненні нечестивих і поган до віри в Христа, поєднували пастирську працю з аскетичним життям.

Через їхню активну віру та успіхи в наверненні поган були заарештовані та предані суду перед префектом. Згідно з переданням, коли їх кидали в піч, “Господь послав ангела”, щоб вони могли витерпіти це страждання. В результаті вони мирно прийняли мученицьку смерть та “відійшли до радості Господа”.

Прикмети 4 листопада

Народні прикмети 4 листопада / © unsplash.com

  • Зірки блимали чи мерехтіли — очікується погіршення погоди з посиленням вітру.

  • Багато мишей видно — зима буде холодною.

  • Вранці туман — це віщує потепління.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дні не варто ні йти в гості, ні приймати гостей, бо жодна справа не принесе бажаного успіху. Також не рекомендують нічого позичати або давати сусідам — особливо вогонь: сірники чи свічки. Кажуть, що, віддаючи їх, можна «виносити» з дому удачу та щастя.

Що можна робити завтра

Колись вірили, що цього дня землею блукає нечиста сила, тож люди ретельно оберігали свої домівки, щоб вона нікому не нашкодила і не змогла потрапити всередину. Для захисту на підвіконня часто ставили грона горобини — сильний домашній оберіг, який відлякував зло.

