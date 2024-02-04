4 лютого — яке церковне свято, чому варто вдягатися скромніше, без яскравих кольорів

Сьогодні, 4 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Миколи Студеного. Преподобний Микола Студений був ігуменом Студійського монастиря в Константинополі у 9 столітті. Він захищав православну віру від іконоборців і був засуджений до вигнання за свою сміливість. Він також був відомий як чудотворець і зцілював хворих молитвою. У народі його називають Миколою Студеним або Миколою Морозним, бо 4 лютого — один з найхолодніших днів року. Цього дня люди моляться Миколі за здоров’я, благополуччя і захист від хвороб.

Церковне свято 4 лютого — день пам'яті Ісидора Пелусіота

Ісидор Пелусіот був преподобним, який жив у 4-5 століттях в Єгипті. Він був родичем архієпископа Олександрії, але відмовився від світської слави і поселився на горі Пелусіотській, де вів аскетичне життя. Він був відомий своїми листами, в яких він навчав, заохочував, дорікав і зцілював душі людей. Він також був другом і захисником святого Іоана Золотоустого.

Прикмети 4 лютого

Народні прикмети 4 лютого / Фото: Pexels

Іній на деревах до великого урожаю.

Ліс почорнів — до відлиги.

Гілки ялини вклонилися до землі — будуть морози, "дивляться" вгору — до сонячних днів.

Що сьогодні не можна робити

На вулицю цього дня виходити поспішати не варто, тому що часто лютують сильні морози. Під забороною лінь, особливо серед жінок. Наші предки вірили, що інакше чоловік буде "ходити наліво". Краще не носити яскравий одяг, щоб не накликати увагу нечисті, яка, за повір'ями, виходить на поверхню землі.

Що можна робити сьогодні

День проводити за працею в будинку. Вважалося, що це обов'язково принесе щастя родині. Часто преподобного Миколу називали "вовчим сватом", тому що в лісі починався сезон весіль серед вовків. Тому ходити туди вважалося небезпечно.

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