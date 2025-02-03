4 лютого — яке церковне свято, жінкам цього дня суворо забороняється робити одну річ

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Ісидора Пилусіотського.Ісидор народився приблизно в другій половині IV століття в місті Олександрія (Єгипет) у знатній і заможній родині. Його родичем, імовірно, був архієпископ Олександрійський Феофіл, а також його наступник Кирило Олександрійський. Отримавши ґрунтовну освіту в риторичних та філософських науках, він міг зробити блискучу кар’єру, але обрав інший шлях.

Ще юнаком Ісидор покинув світське життя й пішов у монастир у місті Пелусій (на північному сході Єгипту, в дельті Нілу). Там він присвятив себе строгому аскетизму, молитві, вивченню Святого Письма та духовному наставництву. Його благочестя і мудрість зробили його відомим не лише серед ченців, а й серед духовенства та правителів.

Ісидор був ревним прихильником чистоти віри та церковної дисципліни. Він активно виступав проти єресей і морального занепаду серед духовенства. Особливо підтримував Олександрійського патріарха Кирила в боротьбі з несторіанством (вченням, яке заперечувало, що Діва Марія народила Бога, визнаючи в Христі дві окремі особистості – людську і Божу).

Основна спадщина святого – його листування, яке налічує понад 2000 листів. У них він звертався до імператорів, єпископів, монахів і простих християн, даючи їм настанови в питаннях віри, моральності, тлумачення Святого Письма та духовного життя. Він був прямолінійним і безстрашним у своїх повчаннях, засуджуючи пороки та закликаючи до покаяння.

Ісидор Пелусіотський помер приблизно у 440–450 роках. Його святість була визнана ще за життя, а після смерті його почитали як одного з великих отців Церкви.

Прикмети 4 лютого

Народні прикмети 4 лютого / Фото: pixabay.com

Почалася хуртовина — вона триватиме тиждень поспіль.

Сніжить — влітку буде багатий урожай.

На деревах багато інею до багатого урожаю озимої пшениці.

Що завтра не можна робити

Слід бути максимально обережним за кермом, це дуже невдалий день для подорожі. Жінкам суворо забороняється намовляти на своїх чоловіків, бажати їм неприємностей, інакше його характер зіпсується і сімейне життя не заладиться.

Що можна робити завтра

Селяни цього дня обов'язково перевіряли вулики, струшували їх, а також заглядали у щілини, щоб зрозуміти, як бджоли пережили зиму. В лісі починається період "звірячих весіль", тому намагалися більш сидіти вдома.

Читайте також: