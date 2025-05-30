4 ознаки того, що у вас хороша карма і ви не маєте кармічних боргів, які треба відпрацьовувати

Які ознаки того, що у вас хороша карма / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Розповідаємо, що таке карма і які ознаки того, що вона у вас чиста і ви не маєте кармічних боргів з минулих життів.

Що таке карма

Карма — це давня філософська концепція, цьому вченню вже понад півтора тисячоліття і прийшло воно до нас з індуїзму та буддизму. Ідея карми проста, однак дуже глибока: що посієш, те й пожнеш. Кожен наш вчинок має свій відбиток у всесвіті і повертається до нас, часто несподіваним, але закономірним чином.

Як зрозуміти, що у вас чиста карма: чотири найголовніші ознаки

Гармонійні стосунки з іншими людьми. Якщо вас завжди підтримують, поважають і цінують, це не випадковість, а ознака того, що в минулих життях ви були доброю та порядною людиною. І ваша карма повернулася вам у вигляді підтримки інших людей. Сила у важкі моменти. У найскладніші часи вам вдається знайти в собі опору і рухатися далі. Вас ніби підтримує невидима сила чи стається несподіваний поворот у кращий бік. Усе це — результат ваших добрих справ, які ви робили раніше. Почуття єдності зі світом. Ви емпатична та щира особистість, вам не байдужі чужі страждання. Вам ніби підказує інтуїція, що людині потрібна допомога і ви підтримуєте її. Це прояв світлої чистої карми. Щасливі збіги обставин. Якщо вам якимось дивним чином постійно щастить — це не випадковість, а ваша карма в дії. Це винагорода за ту енергію добра, якою ви так щедро ділитеся з іншими людьми.