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4 ознаки того, що у вас хороша карма і ви не маєте кармічних боргів, які треба відпрацьовувати
Якщо у вас в житті складається все саме собою, вас намагаються підтримати інші люди, а проблеми вирішуються якимось дивним чином, це означає, що у вас чиста карма.
Розповідаємо, що таке карма і які ознаки того, що вона у вас чиста і ви не маєте кармічних боргів з минулих життів.
Що таке карма
Карма — це давня філософська концепція, цьому вченню вже понад півтора тисячоліття і прийшло воно до нас з індуїзму та буддизму. Ідея карми проста, однак дуже глибока: що посієш, те й пожнеш. Кожен наш вчинок має свій відбиток у всесвіті і повертається до нас, часто несподіваним, але закономірним чином.
Як зрозуміти, що у вас чиста карма: чотири найголовніші ознаки
Гармонійні стосунки з іншими людьми. Якщо вас завжди підтримують, поважають і цінують, це не випадковість, а ознака того, що в минулих життях ви були доброю та порядною людиною. І ваша карма повернулася вам у вигляді підтримки інших людей.
Сила у важкі моменти. У найскладніші часи вам вдається знайти в собі опору і рухатися далі. Вас ніби підтримує невидима сила чи стається несподіваний поворот у кращий бік. Усе це — результат ваших добрих справ, які ви робили раніше.
Почуття єдності зі світом. Ви емпатична та щира особистість, вам не байдужі чужі страждання. Вам ніби підказує інтуїція, що людині потрібна допомога і ви підтримуєте її. Це прояв світлої чистої карми.
Щасливі збіги обставин. Якщо вам якимось дивним чином постійно щастить — це не випадковість, а ваша карма в дії. Це винагорода за ту енергію добра, якою ви так щедро ділитеся з іншими людьми.