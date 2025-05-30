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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
2 хв

4 ознаки того, що у вас хороша карма і ви не маєте кармічних боргів, які треба відпрацьовувати

Якщо у вас в житті складається все саме собою, вас намагаються підтримати інші люди, а проблеми вирішуються якимось дивним чином, це означає, що у вас чиста карма.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які ознаки того, що у вас хороша карма

Які ознаки того, що у вас хороша карма / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, що таке карма і які ознаки того, що вона у вас чиста і ви не маєте кармічних боргів з минулих життів.

Що таке карма

Карма — це давня філософська концепція, цьому вченню вже понад півтора тисячоліття і прийшло воно до нас з індуїзму та буддизму. Ідея карми проста, однак дуже глибока: що посієш, те й пожнеш. Кожен наш вчинок має свій відбиток у всесвіті і повертається до нас, часто несподіваним, але закономірним чином.

Як зрозуміти, що у вас чиста карма: чотири найголовніші ознаки

  1. Гармонійні стосунки з іншими людьми. Якщо вас завжди підтримують, поважають і цінують, це не випадковість, а ознака того, що в минулих життях ви були доброю та порядною людиною. І ваша карма повернулася вам у вигляді підтримки інших людей.

  2. Сила у важкі моменти. У найскладніші часи вам вдається знайти в собі опору і рухатися далі. Вас ніби підтримує невидима сила чи стається несподіваний поворот у кращий бік. Усе це — результат ваших добрих справ, які ви робили раніше.

  3. Почуття єдності зі світом. Ви емпатична та щира особистість, вам не байдужі чужі страждання. Вам ніби підказує інтуїція, що людині потрібна допомога і ви підтримуєте її. Це прояв світлої чистої карми.

  4. Щасливі збіги обставин. Якщо вам якимось дивним чином постійно щастить — це не випадковість, а ваша карма в дії. Це винагорода за ту енергію добра, якою ви так щедро ділитеся з іншими людьми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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