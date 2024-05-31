4 приховані функції пилососа, які можуть значно полегшити життя: про це мало хто знає

Окрім прибирання, цей побутовий прилад має ще кілька вкрай корисних функцій, які обов’язково сподобаються усім господиням.
Розповідаємо, посилаючись на сайт Martha stewart, що ще можна робити за допомогою пилососа.
Які чотири приховані функції пилососа: про це практично ніхто не знає
- Знайти загублені речі. Такий метод буде ідеальним для того, щоб знайти дрібну річ, яка загубилася на килимі чи під меблями. Наприклад, ви загубили якусь прикрасу і замість того, щоб годинами шукати дрібничку по всій квартирі з лупою, можете скористатися пилососом. Для цього на шланг натягніть капронову панчоху, закріпіть гумкою, щоб вона щільніше прилягала, й увімкніть пилосос. Дрібний предмет, який загубився на підлозі, просто застрягне у тканині під час роботи приладу.
- Прибрати вм'ятини на килимі. Такі сліди зазвичай з’являються від важких меблів і псують загальну естетику помешкання. А за допомогою пилососа ви вмить позбудетеся цієї проблеми. Для цього треба на вм’ятини покласти шматочки льоду, зачекати до повного танення і пропилососити потрібні місця за допомогою тонкої насадки. Таким чином ви витягнете ворс килима на поверхню і вм’ятини зникнуть.
- Освіжити подушки. Щоб не прати подушки, їх можна почистити пилососом. Візьміть трохи порошку чи соди і посипте подушки, пройдіться зверху вологою губкою, залиште на годину. Потім пропилососьте їх, результат вас приємно здивує.
- Почистити вікна. Влітку пил частіше осідає на вікнах, і щоб їх не мити кожного разу, у нагоді також стане пилосос. Пройдіться інструментом по вікнах і рамах – від пилу не залишиться і сліду. Опісля протріть скло спеціальним засобом для надання блиску.
Що не можна прибирати пилососом
- Волосся. Якщо регулярно прибирати волосся пилососом, то може знизитися сила всмоктування, оскільки волосини намотуються на щітку. Тому перед прибиранням варто спочатку пройтися по поверхні килима чи підлоги щіткою або вологою губкою, щоб воно не потрапляло всередину приладу.
- Кавова гуща. Пилосос не має функції прибирання вологих сумішей, у тому числі кавової гущі. Це може призвести до засмічення фільтра і потрапляння вологи всередину.
- Скло. Скляні чи керамічні частинки можуть призвести до поломки побутового приладу чи порвати мішок для сміття.
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