Церковне свято 4 серпня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 4 серпня, в православному календарі день пам’яті святих сімох мучеників Ефеських. Події відбуваються у місті Ефес (територія сучасної Туреччини), приблизно у III столітті, під час гонінь на християн за імператора Декія (249–251).

За легендою, юнаки були синами знатних ефеських родин і служили у війську, але таємно сповідували християнство. Коли імператор Декій прибув до Ефесу для переслідування християн, він наказав усім жителям поклонитися язичницьким богам. Юнаки відмовилися, були викриті та заарештовані.

Згодом, під виглядом того, що розкаюються, юнаки отримали час, щоб помолитися. Вони пішли до печери на горі Охлон, де благали Бога про допомогу, заснули — і так пролежали понад 150 або навіть 200 років, за різними версіями.

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У часи правління імператора Феодосія II (408–450), коли в імперії точилися суперечки про воскресіння мертвих, господар тієї землі, де була печера, вирішив відкрити її в пошуках скарбів. Коли печеру розкрили, отроки прокинулися, вважаючи, що спали лише одну ніч.

Один з них — Ямвліх — пішов у місто купити хліба і здивувався, що всюди вільно говорять про Христа. Він розплатився монетою часів Декія, чим викликав підозру. Так з’ясувалося, що юнаки чудесно заснули на кілька століть. Їх привели до імператора Феодосія, який був зворушений і зміцнився у вірі у воскресіння мертвих.

Після розмови з імператором отроки знову заснули — цього разу вже навіки. Їхні тіла залишилися у печері, яка згодом стала місцем паломництва.

Церковне свято 4 серпня — день пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії

Євдокія була вродливою, освіченою та багатою жінкою. Спочатку вона вела гріховне життя: жила заради насолоди, мала зв’язки з впливовими чоловіками, і саме так здобула великий маєток. Її краса притягувала багатьох, а спосіб життя — був далеким від християнського.

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Одного разу, почувши читання Святого Письма з уст християнського ченця Германоса, який зупинився в будинку поблизу, Євдокія відчула глибокий душевний переворот. Ці слова зворушили її так, що вона почала розмірковувати над сенсом життя та вічності.

Вона покаялася, прийняла святе хрещення, а потім — роздала своє майно бідним і вступила до жіночого монастиря, ставши черницею.

У монастирі преподобна Євдокія вела аскетичне, подвижницьке життя, відзначалася постом, молитвою і суворим послухом. Згодом її обрали ігуменею монастиря. Вона зцілювала хворих, навертала грішників, виганяла бісів, і мала дар духовного прозріння.

За імператора Траяна (98–117), почалися чергові гоніння на християн. Коли римський намісник дізнався про вплив і діяльність Євдокії, її арештували та привезли на суд. Вона твердо сповідувала віру у Христа, за що була піддана жорстоким тортурам і, зрештою, усічена мечем.

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Прикмети 4 серпня

Народні прикмети 4 серпня / © unsplash.com

Погода на 4 серпня показує, якою буде осінь.

Почути грім цього дня — осінь буде пізньою і теплою.

Вранці на траві багато роси — чекайте на добрий урожай.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями, цього дня категорично не радять позичати гроші — інакше ризикуєш потрапити в затяжну фінансову скруту. Також вважається, що дарувати кімнатні рослини 4 серпня — недобрий знак: разом із квіткою можеш ненароком віддати своє щастя або накликати негаразди в особистих стосунках.

Що можна робити завтра

Святу Євдокію вважають заступницею в часи духовної слабкості — до неї звертаються з молитвами про зміцнення віри й про силу вистояти перед життєвими випробуваннями. Цей день вважається останнім слушним часом для збирання огірків: за народним переконанням, після 4 серпня вони втрачають і смак, і аромат, і користь.