4 серпня — яке церковне свято, що потрібно зробити, щоб захистити свою оселю від нечистої сили

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 серпня, в православному календарі день пам’яті святих сімох мучеників Ефеських. Легенда про сім сплячих отроків бере свій початок у місті Ефес (сучасна Туреччина). Вона розповідає про сім молодих християн, які жили у III столітті під час переслідувань імператора Деція (249–251 рр.). За віру в Христа їх переслідували і змушували відмовитися від своєї віри. Щоб уникнути покарання, вони сховалися в печері на горі біля Ефесу.

Згідно з легендою, вони заснули у цій печері і були чудесним чином збережені там на довгий час. Імператор, дізнавшись про їхню схованку, наказав замурувати вхід до печери, щоб залишити їх там назавжди. Однак вони не загинули, а заснули глибоким сном.

Через багато років, під час правління імператора Феодосія II (408–450 рр.), печера була випадково відкрита. Місцеві жителі, не знаючи про замурованих мучеників, відкрили вхід, і семеро отроків пробудилися, гадаючи, що вони спали лише одну ніч. Дізнавшись про справжній час їхнього сну, вони стали свідками чуда і важливими символами воскресіння та вічного життя у християнстві.

Історія про сімох сплячих мучеників швидко поширилася по всій Римській імперії і стала популярною як у християнському, так і в ісламському світі. Вона згадується також у Корані як приклад віри та терпіння.

Церковне свято 4 серпня — день пам'яті святої преподобномучениці Євдокії

Євдокія жила в місті Геліополь у Фінікії (сучасна Сирія) у І столітті. Вона була відомою своєю красою та вела життя блудниці, здобуваючи великі багатства та насолоду.

Одна з версій легенди розповідає, що одного разу, почувши молитву монаха Германоса, Євдокія була вражена його словами і почала роздумувати про своє життя. Вона запросила Германа до себе і після довгої бесіди з ним, вирішила покаятися у своїх гріхах. Євдокія прийняла хрещення, роздала своє багатство бідним і вступила до монастиря.

Євдокія стала монахинею і вела життя у строгому пості та молитві. Вона швидко здобула повагу серед сестер та мирян за своє благочестя та суворе аскетичне життя.

Під час правління імператора Траяна (98-117 рр.), християн переслідували, і Євдокія також зазнала гонінь. Вона була заарештована та піддана численним катуванням, але не зреклася своєї віри. Нарешті, Євдокію стратили, відсікаючи їй голову.

Прикмети 4 серпня

Народні прикмети 4 серпня / Фото: Unsplash

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Вранці багато роси — погано вродить льон.

Що завтра не можна робити

Забороняється давати і брати в борг гроші. Вважається, що це принесе настільки серйозні проблеми з фінансами, що грошей може взагалі не бути. Не варто віддавати чи продавати кімнатні рослини, разом з ними віддасте і сімейне щастя.

Що можна робити завтра

Як оберіг від нечистої сили і злих людей в будинку розвішували букети з висушеного звіробою, який збирали саме цього дня. Прийнято ходити в гості один до одного, пригощати родичів і друзів пирогами з малиною.

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