4 січня — яке церковне свято, чому вагітним жінкам не можна розмовляти з незнайомцями

Завтра, 4 січня, в православному календарі день пам’яті мученика Зосима. Він був пустельником Кілікії, що на півдні сучасної Туреччини. Жив у IV столітті і служив Богу в аскетичному житті. Одного разу він вийшов з печери, де жив, і побачив, що до нього йдуть солдати, які переслідували християн. Зосима не заховався, а вийшов назустріч їм і засвідчив свою віру в Христа. Солдати спробували змусити його відступити від своєї віри, але він відмовився. Тоді вони забрали його до міста Тарс, де його катували і вбили мечем. Його тіло було поховане вірними на місці його мучеництва.

Церковне свято 4 січня — день пам'яті преподобного Феоктиста

Він був ігуменом обителі в місті Кукум Сікелійському, що на півдні сучасної Італії. Жив у VII столітті і славився своїм благочестям, милосердям, і чудесами. Він дбав про бідних і хворих, а також про розвиток монастирського життя. Він помер 710 року і був похований в своїй обителі.

Прикмети 4 січня

Народні прикмети 4 січня / Фото: Pexels

Сніг — влітку зберете багато меду.

Сильний мороз — холод буде довго.

Лисиці кричать в лісі — до негоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не ображати тварин, тому що вірили, що можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Також вагітним заборонялося розмовляти з незнайомцями, щоб пологи були легкими. А ще намагалися не вирушати в тривалі подорожі.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня залишалися вдома з рідними. Обов'язково на святковий стіл ставили мед. Саме цього дня наші предки завершували ворожіння і посиденьки.

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