4 січня — яке церковне свято, обов'язково зробіть одну річ для міцного здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 січня, в православному календарі собор святих 70 апостолів. Згідно з Євангелієм від Луки (10:1-24), Ісус вибрав 70 учнів (в інших варіантах тексту — 72) і послав їх парами до різніих міст та місць, щоб підготувати людей до Його приходу. Він давав їм інструкції, як проповідувати, лікувати хворих і проголошувати Царство Боже.

Основною місією цих апостолів було проповідування Євангелія, заснування церков і допомога у поширенні християнства серед язичників і євреїв. Вони також брали участь у важливих подіях ранньої Церкви, таких як П'ятидесятниця. У різних джерелах згадуються різні імена апостолів із 70. Один із найбільш відомих списків міститься в апокрифічних книгах, але їх не завжди можна точно ідентифікувати. Серед них є такі імена, як Сила, Тімофій, Арістарх, Тит, Клеопа та інші.

Після Вознесіння Ісуса і П'ятидесятниці апостоли з 70 продовжували свою діяльність, часто згадуються в літературі та християнських традиціях як святі і мученики.

Церковне свято 4 січня — день пам'яті святого преподобного Теоктиста

Теоктист народився в IV столітті в Олександрії або, за деякими джерелами, в інших частинах Візантійської імперії. Його родина була благочестива, а він сам був глибим вірянином ще від молодих років. Бажаючи служити Богу, він відмовився від мирського життя і вибрав шлях монашества.

Теоктист вступив до монастиря, де присвятив своє життя аскезі, молитві та духовному вдосконаленню. Він підкоряв свої плотські бажання через суворі подвиги, а також дотримувався строгих правил монашого життя. Його духовний наставник часто відзначав його велике благочестя та терпіння в усіх випробуваннях.

Преподобний Теоктист відомий своїм аскетизмом, харизмою і молитвами, які він неодноразово приносив Богові. Він був благословений здатністю творити чдива, зокрема зцілювати хворих і проганяти злих духів. Теоктист багато часу проводив у самоті, відокремлюючись від світу для глибокої молитви, розмірковування і служіння Богові. Святий Теоктист також вважається одним із важливих діячів ранньої Церкви, який допомагав у боротьбі з єресями і несли проповідь християнських цінностей серед мирян. Його духовна мудрість і благочестя привертали багатьох послідовників і допомагали створювати нові обителі.

Преподобний Теоктист спочив у Господі в старості, залишивши після себе великий спадок в духовному житті. Його мощі стали об'єктом поклоніння в монастирях. Його канонізація відбулася дуже швидко, і він був визнаний святим у всіх основних християнських традиціях.

Прикмети 4 січня

Народні прикмети 4 січня / Фото: Unsplash

Під час заходу сонця небо червоне — буде сильний вітер.

Ясна погода — до морозу.

Хмари проти вітру пливуть — чекайте на сильний снігопад.

Що завтра не можна робити

Не варто ходити по дому босоніж, можете сильно захворіти. Також це не найкращий час для того, щоб робити будь-які проколи тіла — рани будуть довго гоїтися і боліти.

Що можна робити завтра

Щоб мати міцне здоров'я, цього дня потрібно обов'язково поставити на стіл будь-яку страву з медом. Все ще триває період зимових святок, під час яких дівчата ворожать на свого майбутнього чоловіка.

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